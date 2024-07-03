Что будет с организмом, если пить кофе каждый день 3.07.2024, 11:16

1,812

Результаты превзошли ожидания.

Ни одно утро не начинается без кофе, потому что нам хочется побыстрее проснуться и взбодриться. А еще кофе может оградить наш организм от многих заболеваний. Поэтому этот напиток можно назвать не только тонизирующим, но и целебным. Сайт tsn.ua рассказал, какая польза кофе, почему его нужно пить каждый день.

Что будет, если пить кофе каждый день

Кофе – это мощный источник антиоксидантных соединений, защищающих наш организм от многих заболеваний. Даже зеленый чай, славящийся своими полезными свойствами, уступает кофе. При обжаривании зерна количество полезных веществ только увеличивается. Антиоксиданты защищают наш организм от онкологии, болезней сердца и сосудов, старческих заболеваний и деградации.

Ученые доказали, что употребление двух чашек кофе ежедневно защищает от болезни Паркинсона и улучшает память на 40%. А если пить по четыре чашки кофе ежедневно, снижается риск развития цирроза печени на 80%.

Какая еще польза кофе для здоровья человека

Помогает проснуться и активизирует работу мозга. Кофеин – это одно из самых популярных в мире психоактивных веществ. Когда мы пьем кофе, кофеин попадает в кровь, потом в мозг, где блокирует аденозин – тормозной нейромедиатор. Это приводит к возбуждению и выработке дофамина – гормона радости. Также исследования ученых показали, что кофеин улучшает память, внимание и быстроту реакций.

Сжигает жир. Это хорошая новость для тех, кто хочет похудеть быстрее без изнурительных диет и тренировок. А все благодаря кофеину, который включают в биодобавки и таблетки для похудения. Ученые доказали, что кофе ускоряет метаболизм на 25%. Но стоит помнить, что кофе для похудения должен быть без молока, чтобы не поправиться от входящих в него жиров.

Повышает физическую активность. «Всемирное антидопинговое агентство» довольно продолжительное время вносило кофеин в список запрещенных веществ для спортсменов. Сейчас этот запрет упразднен, однако мониторинг ведется. Во время соревнований спортсменам запрещено употреблять кофе, потому что он провоцирует выброс адреналина и расщепляет жировые отложения. Поэтому кофе можно считать допингом.

Помогает снизить риск заболевания диабетом. Диабет II типа – очень коварное заболевание, характеризующееся повышенным содержанием сахара в крови. Исследования показывают, что 3-4 чашки кофе в день снижают риск появления заболевания на 50%. Некоторые специалисты вообще называют цифру в 70%.

Защищает от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Для этих заболеваний характерно отмирание нейронов, производящих дофамин. Лечение против этих заболеваний еще не изобрели, однако хорошим профилактическим средством от них является кофе. Содержащийся в напитке кофеин препятствует отмиранию нейронов, заставляя их активизироваться и размножаться. Но для этого нужно пить натуральный кофе без химических примесей.

Борется с депрессией. Еще в 2011 году в Гарварде провели ряд исследований и определили роль напитка в лечении депрессии и других психических заболеваний. Эксперимент длился 10 лет, в нем приняли участие 120 000 женщин, испытывавших проблемы с депрессией разной степени тяжести. Участницы, которые пили по 4 чашки кофе в день, имели улучшение самочувствия и снижение симптомов депрессии на 35%. Это еще раз доказывает, что кофе – прекрасный напиток для улучшения настроения и общего самочувствия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com