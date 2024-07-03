Подготовка к наступательной операции: эксперт рассказал об ударах по Новороссийску и Крыму 3.07.2024, 11:22

Александр Мусиенко

ВСУ уже уничтожили 37% Черноморского флота РФ.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона прокомментировал информацию об ударах морскими дронами по базе РФ в Новороссийске в ночь на 3 июля.

«Почему сейчас пошли атаки по Новороссийску? Потому что там сейчас находится значительная часть Черноморского флота РФ. Сейчас можно констатировать, что 37% ЧФ уже уничтожено, эта работа продолжается. Также, именно в Новороссийске сейчас находятся носители крылатых ракет «Калибр» и очень важно их там доставать. Кроме того, Новороссийск сейчас становится военной базой на замену Севастополю с точки зрения ремонтных возможностей и мощностей. Поскольку только там можно выполнять определенные ремонтные работы, которые они раньше выполняли в Севастополе. Ну и Новороссийск - это большая логистическая база, которая обеспечивает потребности оккупантов на полуострове», - рассказал Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас Украина увеличивает количество ударов по югу России. В частности, он напомнил об уничтожении склада для хранения «Шахедов», НПЗ и базе, которая осуществляла перемещение и перевалку нефтепродуктов на экспорт. По мнению эксперта, это все свидетельствует о комплексной стратегии Украины по полной изоляции Крымского полуострова.

«Очень важный момент, который свидетельствует о комплексности операции - поскольку Украина наносит удары и по Крыму, выводит из строя радары там, были удары уже по паромной переправе. И я допускаю, что мы увидим сейчас следующие этапы реализации нашей наступательной операции с воздуха и моря по Крыму. Уже определенные признаки этого есть, поскольку удары по логистике есть и будут расти. И то, что продемонстрировал недавно командующий Воздушных сил Украины - как отработали в Крыму по складу с боеприпасами, это значит, что под ударами Крыма будут не только радары или космические станции, но и следующий этап - это военная инфраструктура, такая как склады, военные городки и логистика», - добавил Мусиенко.

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