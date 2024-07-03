«Подожди, это же я Саша из Беларуси!» 3.07.2024, 11:28

Солигорчанин отправился в кругосветку и добрался до Малайзии.

Два с половиной года назад Александр Гойшик отправился в кругосветное путешествие, чтобы объехать как можно больше стран по земле. В путевом дневнике для «Зеркала» парень описывает свои приключения. Он уже успел побывать на Бали, рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Индонезии и Сингапуру. А сейчас — приключения Гойшика в Малайзии по дороге в Таиланд.

Одна из самых красивых столиц в Азии и неожиданная встреча с белорусским путешественником

Из Сингапура я выезжал 29 марта, в Великую пятницу перед католической Пасхой. Следующим пунктом должен был стать Таиланд, но добраться туда по земле можно только через Малайзию — поэтому пришлось возвращаться. Хотя в стране меньше 10% христиан, это был выходной день. Для сравнения, в мультикультурном Сингапуре люди отдыхают во все самые важные религиозные праздники основных вероисповеданий: буддистов, христиан, мусульман и индуистов.

На въезде в Малайзию были такие огромные очереди, как будто половина Сингапура поехала туда на длинные выходные. Однако малайзийская миграционная служба работает так же хорошо, как их сингапурские коллеги, поэтому в очереди я простоял всего около сорока минут, а не сутки, как сейчас люди на белорусско-польской или литовской границе. Как и в прошлый раз, мне улыбнулись и пожелали хорошего путешествия. Мелочь, а приятно!

После Сингапура в позитивном смысле впечатляют малайзийские цены: все где-то в три, а может, даже в пять раз дешевле. Похожие ощущения были после Чили и Уругвая, когда возвращаешься в Аргентину.

Билет до столицы Малайзии стоил семь с половиной долларов, четыре часа в комфортном автобусе — и вот я уже в Куала-Лумпуре. Кстати, странный факт: здесь почему-то нет туалетов в автобусах. Подумал, может, это как-то связано с религией, это же мусульманская страна. Но соседняя Индонезия тоже исламская, а там туалеты есть. Эту загадку я так и не разгадал.

Путешествуя так долго, иногда устаешь от каучсерфинга. Как я писал раньше, самое интересное в путешествии для меня — именно люди. Всю жизнь я считал себя настоящим экстравертом, мне всегда приятно знакомиться с новыми людьми и легко находить с ними общий язык. Однако еще в Латинской Америке я понял, что все чаще хочется, чтобы меня никто не трогал какое-то время, чтобы не надо было в тысячный раз рассказывать свою историю и «как я докатился до такой жизни».

Поэтому я всегда ищу баланс между каучсерфингом и «Букингом» (booking.com, международная система интернет-бронирования отелей и хостелов. — Прим. ред.), чтобы иметь возможность побыть одному. Останавливаюсь обычно в бюджетных хостелах, требования у меня минимальные: чистая кровать, душ, вайфай и чтобы если не кондиционер, то хотя бы вентилятор (в Юго-Восточной Азии невыносимо жарко и влажно). Спальное место в большой общей комнате на 6−12 человек в Азии обычно стоит пять-семь долларов за ночь, иногда даже дешевле. Естественно, в такой комнате ты никогда не один, поэтому слова «побыть одному» я употребляю в переносном смысле: чтобы не надо было ни с кем знакомиться и разговаривать.

Иногда на «Букинге» попадаются действительно необычные места, как Regalia Exclusive Hostel в Куала-Лумпуре. О нем даже в путеводителях пишут, что нужно обязательно посетить в столице Малайзии. Я увидел этот хостел в сториз в Instagram у знакомого мексиканского путешественника, с которым мы вместе когда-то останавливались по каучсерфингу в Панама-Сити. Несколько обычных квартир в сорокаэтажном небоскребе, где поставили двухэтажные кровати и сделали хостел с бесплатным доступом к бассейну и сауне на крыше, с невероятными пейзажами мегаполиса. Стоит это все девять долларов за ночь.

После долгих и приятных разговоров с пакистанским хостом в Сингапуре, о котором я писал в прошлой серии моего блога, хотелось просто отдыхать весь день в бассейне с сауной и с высоты любоваться красотой Куала-Лумпура. Однако у моего ангела-хранителя путешествий были немножко другие планы. Не успел я заселиться в хостел, как ко мне в комнате подходит какой-то парень и спрашивает, откуда я, потому что услышал акцент. И говорит, что он Саша из Беларуси!

— Так, подожди! Это же я Саша из Беларуси! — говорю я, и мы дружно начинаем смеяться.

Вам не передать, насколько приятно было вот так неожиданно встретить земляка. Впервые за два с половиной года в путешествии я встретил коллегу, путешественника-бэкпекера из Беларуси (бэкпекер — самостоятельный путешественник, который бюджетно путешествует, не пользуясь услугами туроператоров, термин происходит от английского слова backpack — рюкзак. — Прим. ред.). К сожалению, не лучшее, мягко говоря, экономическое и политическое положение нашей страны не особо способствует массовым путешествиям беларусов по миру. И если разных немцев, французов, американцев или даже поляков я встречаю постоянно, то наткнуться на путешественника из Беларуси — почти чудо и большая приятность! Это ж надо, чтобы все так совпало и я попал в то же место и в то же время с земляком и тезкой. Саша уже полгода путешествовал по Азии, на следующее утро летел в США. Поэтому в ту ночь мы устроили настоящее белорусское празднование, только вот в хостеле, к сожалению, не было возможности приготовить драники. Белорусы всех стран, объединяемся!

Но вернемся к Малайзии. Куала-Лумпур — очень красивый город, по которому удобно передвигаться и гулять. Помимо разветвленной подземки здесь существует система наземного метро, поэтому можно легко добраться в любую точку мегаполиса. Безусловно, главный символ малайзийской столицы — знаменитый 88-этажный небоскреб. Это башни-близнецы Петронас, соединенные мостом. Кстати, это самые высокие башни-близнецы в мире. В них находятся офисы, конференц-залы и выставочные галереи, где работает более десяти тысяч человек. Общая площадь помещений соответствует поверхности 48 футбольных полей. Посещение обзорной площадки на 86-м этаже — обязательный пункт знакомства с Куала-Лумпуром.

Помимо него в малайзийской столице еще много интересного: площадь Независимости с историческим зданием султана Абдул-Самада и одним из самых высоких флагштоков в мире, китайский буддистский храм Тянь-Хоу, карстовые пещеры с индуистской святыней Бату, где водится очень много обезьян.

Телебашня Куала-Лумпура — седьмая среди телебашен в мире, в городе много красивых парков и артистических районов с кучей стрит-арта, ночные ярмарки с самой вкусной и разнообразной едой. Поэтому я решил задержаться в этом мегаполисе немножко подольше.

Сообразительный итальянский экспат, чудак с каучсерфинга, шахтерская столица и райский остров

На две ночи я останавливался на каучсерфинге у Франческо, экспата из Италии, который преподает онлайн итальянский язык и живет в Малайзии уже несколько лет. Чтобы не связываться с местной бюрократией и не делать разрешение на проживание, он каждые три месяца на несколько дней выезжает из Малайзии, а потом снова возвращается на безвизовые 90 дней (так называемый визаран).

Франческо снимает большую трехкомнатную квартиру в дорогом жилом комплексе со спортивными залами, бассейном и обзорной площадкой на 45-м этаже. Иногда принимает у себя путешественников по каучсерфингу, если не сильно загружен работой. Пользуется этой платформой уже лет десять, в основном как хозяин, который принимает у себя путешественников.

Интересно было обсудить наш довольно богатый опыт с точки зрения хоста и гостя, сравнить впечатления и вспомнить самые необычные и странные ситуации, с этим связанные. Об одной из таких я напишу немного ниже.

Франческо рассказал мне интересный лайфхак для бюджетных путешественников. Как и в Западной Европе, в малайзийских супермаркетах перед закрытием продают готовую еду и продукты с большими скидками. Такой уловкой я постоянно пользовался, пока два года зарабатывал деньги на кругосветное путешествие в очень дорогой Швейцарии.

Выбрались мы с Франческо на ужин в такой супермаркет, сидим, говорим о жизни. Спрашиваю, сколько он платит за аренду апартаментов. Говорит, что ничего.

— Это как? - удивляюсь я.

— А вот так, смотри. У меня три комнаты плюс гостиная, соединенная с кухней. Одна комната моя, там я сплю и работаю. Гостей по каучсерфингу иногда принимаю в гостиной, если не сильно занят. Еще в одной комнате я принимаю волонтеров по work away. Это другая платформа, где можно искать бесплатный ночлег взамен на мелкую работу и помощь хозяевам. Прекрасная возможность жить на ферме и открывать деревенскую сторону жизни в разных странах, но иногда можно найти предложения в больших городах. В отличие от каучсерфинга, где путешественники обычно останавливаются на несколько дней, на work away гостям обычно предлагают задержаться на несколько недель или даже месяцев. Они живут бесплатно, но в их обязанности входит содержать квартиру в чистоте и готовить третью комнату для гостей с AirBnB (онлайн-площадка по поиску краткосрочной аренды жилья по всему миру. — Прим. ред.). Вот собственно за деньги, которые получаю с AirBnB, я и снимаю квартиру.

Ого! Я посмотрел на него, как герой известного мема «А что, так можно было?!». Каких только интересных людей не встретишь, ей-богу.

После четырех дней в Куала-Лумпуре я поехал дальше по Малайзии. Следующим пунктом был бывший шахтерский городок с экзотическим для нашего уха названием Ипох.

Оказалось, каучсерфинг там совсем слабо развит, я попытался отправить несколько запросов, особенно ни на что не рассчитывая. Неожиданно ответил один парень, который сразу же написал, что он правоверный мусульманин, тяжело постится и придерживается всех норм ислама. И тут же добавил, что готов меня принять, но якобы у него очень маленькая квартира, поэтому мне придется спать с ним в одной постели.

Я уже встречал такое в Латинской Америке, обычно это тревожный звоночек. Там довольно часто рассматривают каучсерфинг как платформу для знакомств, поэтому всегда нужно мягко, но настойчиво отказываться. Отвечаю ему, что у меня есть каримат и спальник, поэтому мне не проблема поспать на полу. Парень долго не отвечал, а потом прислал короткое сообщение, что в таком случае он не сможет меня принять. Ну, и не особо хотелось, остановился в хостеле в историческом центре за пять долларов за ночь.

Ипох был известен как шахтерская столица Малайзии, здесь добывали олово. Этот факт мне, солигорскому парню из шахтерской столицы Беларуси, был особенно интересен. Большинство местного населения — этнические китайцы, в городе сохранился красивый исторический центр, сочетающий элементы чайнатауна и британской колониальной архитектуры. Вокруг красивые горы со множеством пещер и буддистскими храмами в традиционном китайском стиле, живописные озера и многочисленные туристические тропы. Чтобы все это увидеть, за день я прошел больше двадцати километров.

Последнее место, которое я хотел посетить в Малайзии по дороге в Таиланд, — остров Пенанг и красивый колониальный город Джорджтаун, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Малаккой, о которой я писал в прошлом тексте.

Британский форт Корнваллис конца XVIII века, красивый старый город, сочетающий европейский и восточноазиатский стили, англиканская церковь Святого Георга — самая старая в Малайзии, многочисленные впечатляющие буддистские храмы, пляжи и ботанический сад. Чтобы везде успеть и не терять времени в ожидании автобусов, удобнее всего арендовать скутер, восемь долларов за сутки.

В отличие от Бали, на Пенанге ездят гораздо аккуратнее, поэтому управлять скутером здесь было намного приятнее. Благодаря близости к Таиланду здесь уже можно попробовать самую вкусную еду в регионе, где-то за три-четыре доллара вас вынесет в гастрономический рай. Всего я пробыл на острове два с половиной дня и 8 апреля выехал в Таиланд — самое райское место во всей Юго-Восточной Азии. О нем — в следующей серии моих путевых заметок.

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