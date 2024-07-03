Украинского бойца трижды пытались застрелить в российском плену, но против оккупантов пошло их оружие 1 3.07.2024, 11:37

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Необычная история украинского пограничника.

Слесарь из Запорожья Вячеслав с началом полномасштабного вторжения РФ стал рядовым военным. В конце апреля 2022 года он в составе подразделения Государственной пограничной службы Украины находился возле Новомихайловки Донецкой области.

Отряд из пяти пограничников двигался через лес, когда попал в западню вражеской ДРГ и был взят в плен.

Об ужасах пережитого за полтора года в плену у оккупантов Вячеслав рассказал в Telegram-канале ГПСУ.

После взятия в плен, по словам Вячеслава, их ответили в гараж двухэтажного дома в каком-то селе и поставили на колени с завязанными сзади руками, при этом постоянно повторяли, что они уже «200-е».

Допрашивать украинских военных пришел некий российский майор. Он задавал вопросы и требовал не подымать головы и избивал ногами и прикладом автомата. Затем командир захватчиков из своего пистолета прострелил пленным ноги. После первых пыток лично Вячеславу офицер-палач потушил сигарету об ухо якобы за то, что последний сбрасывал пепел, который попадал на него, пока майор курил.

Финалом жестоких экзекуций стал расстрел лично майором троих из пяти пограничников. Когда очередь дошла до Вячеслава, то его «спасло» только оружие оккупанта, пошедшее против него: патроны оказались некачественными, поэтому после трех неудачных выстрелов Вячеслав все еще оставался жив.

Выжившие украинские защитники были доставлены в госпиталь в Донецке, где и находились с 24 апреля по 12 мая, а затем их отправили в колонию в Еленовку Волновахского района Донецкой области, где пограничников сначала спрашивали, куда именно они получали ранение, а затем туда и били. Рацион 3000 пленных составляла прокисшая каша, которую готовили в казане на 800 человек.

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