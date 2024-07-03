ГУР ударило по логистике РФ, уничтожив больше десяти единиц техники
- 3.07.2024, 11:45
Результат показали на видео.
Украинские разведчики наносят мощные удары по российской логистике н фронте. В частности, уничтожены более десятка единиц техники оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
«Воины спецподразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» на фронте за сутки испепелили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники оккупантов», - говорится в сообщении.
Как отмечают разведчики, результативная работа по уничтожению логистики российских захватчиков с помощью FPV-дронов продолжается.