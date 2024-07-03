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Россия формирует новые ударные группы на севере Украины

  • 3.07.2024, 11:57
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Россия формирует новые ударные группы на севере Украины

Генерал Маломуж раскрыл замысел военного руководства оккупантов.

Вооруженные силы Российской Федерации формируют новые ударные группы на севере, чтобы оттянуть украинские подразделения с восточного фронта. Об этом сообщил генерал, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире FREEДОМ.

По его словам, российский президент Владимир Путин поставил задачу перед ВС РФ полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Однако оккупантам не удается эту задачу реализовать в течение многих месяцев. В частности, враг уже изменил тактику, решил расширить зону боевых действий, усилил некоторые направления личным составом, боевой техникой и увеличил количество обстрелов — ударами КАБов и ракетами. Кроме этого, на фронте зафиксированы прорывы в отдельных местах, где ранее не наблюдалось большой группировки.

«Поэтому была разработана операция по ударам на Харьковском направлении и предусматривалось Сумское направление, чтобы мы большое количество сил и войск перебросили на север», — сказал Николай Маломуж.

Он отметил, что планы ВС РФ по Харьковскому направлению не удалось реализовать, поскольку украинские бойцы их остановили. Маломуж подчеркнул, что бои проходили в тяжелых условиях, однако Силы обороны не только стабилизировали ситуацию вблизи Волчанска и Липцов, но и осуществляли контрудары.

«И сейчас в ряде секторов города мы держим мощно позиции, но и окружаем агрегатный завод. Поэтому в данной ситуации — это очень перспективная тема в плане не только деблокировать наши отдельные направления, где они заняли позиции, но и выбить из этих регионов. Но точка очень горячая», — сообщил он.

Генерал добавил, что в этой ситуации оккупанты все больше формируют новые ударные группы, пытаются прощупать не только направления Волчанск — Липцы, но и другие участки, постоянно нависают над Сумской дугой, предполагая, что со стороны ВСУ возможны ротации или передислокация с востока.

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