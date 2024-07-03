В Беларуси ввели новые ограничения против такси и перевозчиков 2 3.07.2024, 12:09

1,748

Утвержден механизм блокировки интернет-сервисов.

Совет министров Беларуси одобрил постановление об ограничении доступа к интернет-сервисам, привязанное к указу «Об автомобильных перевозках». Постановление опубликовали 3 июля, оно вступит в силу в части о блокировке от 1 ноября 2024 года.

Постановление дает право Министерству налогов и сборов, органам финансовых расследований Комитета государственного контроля и транспортной инспекции Министерства транспорта принимать решения, согласно которым провайдеры должны заблокировать сайт перевозчика в течение 4 часов после включения в соответствующий реестр. На рассмотрение заявления о разблокировании чиновникам дают 15 календарных дней.

Указ против перевозчиков Лукашенко анонсировал еще прошлой осенью, он был опубликован в этом году 25 января. Согласно указу планируется создать реестр перевозчиков, которым можно работать; установить систему видеонаблюдения в каждом транспортном средстве; хранить в течение года информации о поездках пассажиров.

Под запрет фактически может попасть любой перевозчик: работники министерства по налогам в прошлом году рассказывали, что по результатам проверки 100 перевозчиков нашли 66 нарушений. Около 71 % от всех выявленных нарушений пришлось на неправильную организацию приема оплаты за проезд.

Теперь проблема может возникнуть еще и с сохранением материалов видеонаблюдения. Один перевозчик, который инициативно оборудовал свои маршрутки системой видеонаблюдения, рассказал, что за сутки регистратор только в одном микроавтобусе генерирует 128 Гб данных. И если в парке много машин, то для хранения этих записей понадобится чуть ли не дата-центр и штат айтишников.

А доступ к материалам видеонаблюдения могут получить силовики, следователи, прокуроры, суды, сотрудники ГАИ и транспортной инспекции, а также «другие, определенные законодательством».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com