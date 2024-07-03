В Беларуси ввели новые ограничения против такси и перевозчиков

В Беларуси ввели новые ограничения против такси и перевозчиков2
- 3.07.2024, 12:09
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Утвержден механизм блокировки интернет-сервисов.
Совет министров Беларуси одобрил постановление об ограничении доступа к интернет-сервисам, привязанное к указу «Об автомобильных перевозках». Постановление опубликовали 3 июля, оно вступит в силу в части о блокировке от 1 ноября 2024 года.
Постановление дает право Министерству налогов и сборов, органам финансовых расследований Комитета государственного контроля и транспортной инспекции Министерства транспорта принимать решения, согласно которым провайдеры должны заблокировать сайт перевозчика в течение 4 часов после включения в соответствующий реестр. На рассмотрение заявления о разблокировании чиновникам дают 15 календарных дней.
Указ против перевозчиков Лукашенко анонсировал еще прошлой осенью, он был опубликован в этом году 25 января. Согласно указу планируется создать реестр перевозчиков, которым можно работать; установить систему видеонаблюдения в каждом транспортном средстве; хранить в течение года информации о поездках пассажиров.
Под запрет фактически может попасть любой перевозчик: работники министерства по налогам в прошлом году рассказывали, что по результатам проверки 100 перевозчиков нашли 66 нарушений. Около 71 % от всех выявленных нарушений пришлось на неправильную организацию приема оплаты за проезд.
Теперь проблема может возникнуть еще и с сохранением материалов видеонаблюдения. Один перевозчик, который инициативно оборудовал свои маршрутки системой видеонаблюдения, рассказал, что за сутки регистратор только в одном микроавтобусе генерирует 128 Гб данных. И если в парке много машин, то для хранения этих записей понадобится чуть ли не дата-центр и штат айтишников.
А доступ к материалам видеонаблюдения могут получить силовики, следователи, прокуроры, суды, сотрудники ГАИ и транспортной инспекции, а также «другие, определенные законодательством».