Вячеслав Сивчик: Лукашенко готовится к войне 5 3.07.2024, 12:18

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Зачем на парад в Минске выкатили ядерные «Искандеры»?

Сегодня на парад в Минске появились «Искандеры» со знаками радиационной опасности. Зачем Лукашенко решил их продемонстрировать? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским оппозиционным политиком, главой движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком:

— И сам Лукашенко, и вся эта лукашенковско-путинская банда, которая сейчас захватила Беларусь, готовится к войне. Поэтому они решили сегодня побряцать оружием и продемонстрировали эти «Искандеры».

Я хотел бы напомнить, что Лукашенко лично совершил много преступлений. Иного выхода, кроме как танцевать под дудку Путина, у него просто нет. Поэтому ядерные «Искандеры» и другие действия являются индикатором подготовки режима к войне.

— Что празднует Лукашенко сегодня? Ведь сложно говорить о независимости, когда по городу ездит техника с российскими бомбами и маршируют солдаты под триколорами.

— 3 июля — это просто издевательство над белорусским народом. 80 лет назад советские войска вошли в Минск, именно вошли, потому что немцы к тому времени уже сбежали из города. Навязав этот «день независимости», Лукашенко просто оперся на гэбэшную пропаганду про так называемую Великую Отечественную войну. Диктатор заложил новые проблемы для белорусов, и мы это уже видели.

То, что переживает белорусский народ на протяжении последних четырех лет, это ежедневный террор, ежедневные аресты, пытки, убийства политзаключенных. Это все очень ужасно, что делает преступник Лукашенко, который до сих пор находится у власти.

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