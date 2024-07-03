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Названы самые выгодные смартфоны в 2024 году по соотношению цена и качество

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  • 3.07.2024, 12:21
  • 1,516
Названы самые выгодные смартфоны в 2024 году по соотношению цена и качество
Redmi K70E

Все устройства разделили на 5 категорий.

Разработчики самого известного мобильного бенчмарка – AnTuTu – опубликовали свежий рейтинг смартфонов, которые имеют хорошую производительность, но при этом стоят не слишком дорого.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 1000 юаней (до 137 долларов), до 2000 юаней (275 долларов), до 3000 юаней (412 долларов), до 4000 юаней (549 долларов) и 4000 юаней и выше. Для опроса брали китайский рынок.

Начальный сегмент. В сегменте до 137 долларов первое место занял малоизвестный смартфон Nubia Mavericks на основе Unisoc T760. Второе и третье места разделили Redmi Note 13 5G и Honor Play 7T.

Бюджетный сегмент. Redmi K70E лидирует среди смартфонов до $275. Основная причина – процессор Dimensity 8300-Ultra, который предлагает мощь Snapdragon 8 Gen 2. За ним расположились Redmi Turbo 3 и Realme GT Neo6.

Среднебюджетный сегмент. Тройка лидеров состоит из устройств IQOO: Neo 9 Pro, Neo 8 Pro и Neo 9. Это игровые смартфоны с мощным железом и быстрой зарядкой.

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств лидирует OnePlus Ace 3 Pro. По сути, это флагманский смартфон по цене субфлагмана. На втором и третьем местах – Meizu 21 и Realme GT5 Pro.

Флагманы. В самой дорогой категории первое место занимает OnePlus 12, который получил передовой чип, новую камеру и очень яркий дисплей. На втором и третьем местах – Nubia Z60 Ultra и Red Magic 9 Pro. Все три флагмана базируются на Snapdragon 8 Gen3.

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