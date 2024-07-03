«Типичная история для белорусского агрария»
- 3.07.2024, 12:50
Животновод с доски почета оказалась на судебной скамье за падеж скота.
В 2020 году глава молочнотоварного комплекса «Зубово» агрокомбината «Юбилейный» Тамара Шалыпина удостоилась звания почетного животновода и попала на доску почета Оршанского района. Теперь ее судят в Орше за служебный подлог.
«Типичная история для крепкохозяйственного агрария.
Белорусские аграрии постоянно пытаются скрыть падеж скота и приписывают результаты работы, чтобы выполнить нереальные планы диктатора», — пишет читатель сайта Charter97.org.