«Типичная история для белорусского агрария» 3.07.2024, 12:50

Животновод с доски почета оказалась на судебной скамье за падеж скота.

В 2020 году глава молочнотоварного комплекса «Зубово» агрокомбината «Юбилейный» Тамара Шалыпина удостоилась звания почетного животновода и попала на доску почета Оршанского района. Теперь ее судят в Орше за служебный подлог.

«Типичная история для крепкохозяйственного агрария.

Белорусские аграрии постоянно пытаются скрыть падеж скота и приписывают результаты работы, чтобы выполнить нереальные планы диктатора», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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