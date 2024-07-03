Спецоперация Кремля Игорь Эйдман

3.07.2024, 13:01

Игорь Эйдман

От дезинформации до дестабилизации Украины.

Не добившись успеха силой на поле боя, российские власти пытаются реализовать свои цели хитростью, с помощью обмана и манипуляции. Для этого начата специальная дезинформационная спецоперация под условным названием «Путин готов к компромиссу».

Дезинформацию закидывают в офис президента и СМИ. В ход пошел текст «российских мирных предложений» (его озвучил Дмитрий Гордон в интервью Голованову). Это очевидная липа. Россия по ним якобы согласна на особый статус и совместное с Украиной управление Крымом. Для Путина захват Крыма – главное достижение в карьере, это его идея фикс, он даже обсуждать статус Крыма никогда не согласится. Не согласится он и на другие компромиссные предложения. Уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа – сверхценная параноидальная идея Путина, о которой он много раз проговаривался и от которой не в состоянии отказаться.

Однако некоторые известные эксперты и журналисты в последнее время заговорили о возможности компромисса с Путиным ценой потери Украиной ее оккупированных территорий и даже пытаются готовить к этому общество. Есть ощущение, что и во власти кто-то важный клюнул на российскую наживку.

Необходимость гнилого компромисса оправдывается, в частности, распространением паники по поводу возможного прихода Трампа к власти. А параллельно в Киев неожиданно приезжал Орбан и тоже заманивал Зеленского миражом соглашения с Путиным. Однако проблема даже не в том хорош или плох компромисс, а в том, что с Путиным он просто невозможен.

Не мое дело комментировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но я хорошо знаю российскую политическую ситуацию. Эта дезинформационная спецоперация проводится не для достижения компромиссного мира и даже не для временной заморозки войны. Ее задача – ослабление, деморализация и дестабилизация Украины. Кремль пытается обманом заставить украинские власти согласиться на компромисс, на утрату части оккупированных территорий. А потом требования будут все ужесточаться. Это же типичная для российских властей бандитская тактика. Главное прогнуть противника, чтобы он дал слабину, пусть даже в малом. А потом его уже проще будет нагибать все ниже и ниже.

Таким образом Путин хочет расколоть украинское общество, вызвать конфликт между украинскими патриотами и руководством страны, лишить украинцев воли к сопротивлению. Конечная цель этой провокации – хаотизация и захват Украины.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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