Политолог: Орбан мог передать Зеленскому послание от Трампа 2 3.07.2024, 13:39

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Действительно ли бывший президент США ведет переговоры с Путиным?

Издание Politico пишет , что Дональд Трамп уже ведет переговоры с Путиным о завершении войны в Украине.

Действительно ли могут быть такие контакты? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Думаю, что определенные контакты могут быть. Обратите внимание, Трамп на дебатах с Байденом сказал о том, что у него есть план, и он завершит эту войну еще даже до инаугурации.

Публикация в Politico же логически дополняет информацию о том, что такие переговоры уже могут вестись по определенным каналам и через некоторые лица. Обсуждаются параметры какой-то будущей сделки.

Не исключаю, что какие-то очерки и условия мог передавать и Орбан президенту Зеленскому, учитывая его близость к Трампу и его окружению. Думаю, что сейчас это все не просто так активизировалось.

Ранее в СМИ была публикация со ссылкой на двух советников Трампа о том, что они рассматривают возможность переговоров с РФ по принципу: «дадим Украине больше оружия, если РФ не согласится», «дадим меньше, если Путин согласится». Очень простенькая конфигурация.

В общем, это может обсуждаться, что крайне нежелательно, поскольку Украина не приветствует любые обсуждения и контакты за спиной у украинского руководства. Хотелось бы, чтобы и украинскую сторону слышали, видели те инициативы (начиная от Саммита мира, заканчивая предложениями президента Зеленского), которые исходят из норм международного плана.

— Представим, что Трамп становится президентом США. Как могут развиваться события?

— Особенность Трампа в том, что, во-первых, он сейчас изоляционист еще больший, чем был. Он все больше убежден, что Америка должна заняться решением внутренних вопросов. Трамп и окружает себя подобными людьми.

Кроме того, он достаточно серьезно ориентируется на того избирателя, который считает, что США делают и так чересчур много для Украины, а такие есть, давайте говорить откровенно, среди правых и правых консерваторов.

Здесь не только вопрос Украины, но и всей Европы, поскольку Трамп будет все же меньше внимания уделять ее вопросам.

Но я не сказал бы, что Трамп будет готов пойти на все условия Путина, мол, «чего изволите». Трамп будет искать компромисс, соглашение, которое может устроить и РФ, и Украину. Вопрос в том, где предел этого компромисса.

Еще отмечу, что огромный минус всей ситуации в том, что Трамп — непредсказуем. Я вижу два варианта, как он может себя повести: может сказать, что Байден и его администрация вели себя неправильно, давали Украине крайне мало оружия. Мы дадим больше. Это вызовет шок и смятение, а Трамп любит такие неожиданные выпады.

А может сказать, мол, хватит, давайте завершать войну любыми вариантами: Украина не в НАТО, нейтральная, РФ контролирует определенные территории и так далее. Сейчас точно сказать тяжело. Пока Трамп не президент, не видно, кто будет в его команде, что тоже крайне важно.

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