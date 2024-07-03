Политзаключенная Ирина Счастная вышла на свободу 2 3.07.2024, 13:42

3,282

Ирина Счастная

И покинула Беларусь.

Редактор телеграм-канала «Мая Краiна Беларусь» Ирина Счастная вышла на свободу и покинула Беларусь. Об этом сообщил сам телеграм-канал.

«29 июня 2024 года, мы с радостью и облегчением поздравляем Ирину Счастную с ее днем рождения и освобождением из лукашенковской пыточной (тюрьмы), где она провела почти четыре года! Спасибо всем СМИ, которые выдержали тишину и дали Ире покинуть Беларусь. Ира, ты символ мужества и стойкости. Мы гордимся тобой и твоим несгибаемым духом. Твой путь к свободе напоминает нам, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Беларусь будет свободной! Добро пожаловать домой, Ира! Мы с тобой», — написали в телеграм-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com