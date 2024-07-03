Политзаключенная Ирина Счастная вышла на свободу

Политзаключенная Ирина Счастная вышла на свободу2
- 3.07.2024, 13:42
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И покинула Беларусь.
Редактор телеграм-канала «Мая Краiна Беларусь» Ирина Счастная вышла на свободу и покинула Беларусь. Об этом сообщил сам телеграм-канал.
«29 июня 2024 года, мы с радостью и облегчением поздравляем Ирину Счастную с ее днем рождения и освобождением из лукашенковской пыточной (тюрьмы), где она провела почти четыре года! Спасибо всем СМИ, которые выдержали тишину и дали Ире покинуть Беларусь. Ира, ты символ мужества и стойкости. Мы гордимся тобой и твоим несгибаемым духом. Твой путь к свободе напоминает нам, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Беларусь будет свободной! Добро пожаловать домой, Ира! Мы с тобой», — написали в телеграм-канале.