Вольфович обиделся на армян

Вольфович обиделся на армян4
- 3.07.2024, 14:03
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Они не приехали на парад в Минск.
Сегодня в Минске прошел военный парад ко Дню Независимости. В нем, кроме белорусских военных, приняли участие парадные расчеты из России, Азербайджана, Казахстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. По словам главы Совбеза Александра Вольфовича, армянскую сторону также приглашали, но она отказалась.
«Армения пока является участником ОДКБ, ее приглашают на все форумы по линии этой организации. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам (мы понимаем, что это за причины), к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде», — сказал госсекретарь Совета Безопасности.
Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет в Минск, пока у власти там Лукашенко.