Вольфович обиделся на армян 4 3.07.2024, 14:03

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Александр Вольфович

Они не приехали на парад в Минск.

Сегодня в Минске прошел военный парад ко Дню Независимости. В нем, кроме белорусских военных, приняли участие парадные расчеты из России, Азербайджана, Казахстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. По словам главы Совбеза Александра Вольфовича, армянскую сторону также приглашали, но она отказалась.

«Армения пока является участником ОДКБ, ее приглашают на все форумы по линии этой организации. Но по каким-то надуманным, скорее всего, субъективным причинам (мы понимаем, что это за причины), к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли для участия в параде», — сказал госсекретарь Совета Безопасности.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не приедет в Минск, пока у власти там Лукашенко.

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