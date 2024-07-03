Известный украинский комик станет бойцом ВСУ
- 3.07.2024, 15:10
- 3,718
Об этом он рассказал в прямом эфире.
Украинский комик, актер и основатель шоу «Леви на джипі» Андрей Лузан заявил о своей мобилизации. Эту новость он решил сообщить во время прямого эфира в соцсети, пишет unian.net.
Оказывается, что 39-летний Лузан планирует пополнить ряды ВСУ уже с 6 июля. Поэтому до начала своей службы решил еще успеть поехать в концертный тур.
«Если честно, закрытый аккаунт - единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины», - отметил он.