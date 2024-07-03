Известный украинский комик станет бойцом ВСУ 3.07.2024, 15:10

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Об этом он рассказал в прямом эфире.

Украинский комик, актер и основатель шоу «Леви на джипі» Андрей Лузан заявил о своей мобилизации. Эту новость он решил сообщить во время прямого эфира в соцсети, пишет unian.net.

Оказывается, что 39-летний Лузан планирует пополнить ряды ВСУ уже с 6 июля. Поэтому до начала своей службы решил еще успеть поехать в концертный тур.

«Если честно, закрытый аккаунт - единственное место, где я говорил о том, что мобилизуюсь 6 июля. Я поехал в тур, чтобы просто, перед тем как мобилизоваться, кайфануть от Украины», - отметил он.

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