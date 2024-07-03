СМИ: Российский генерал Теплинский ранен 2 3.07.2024, 15:45

3,436

ВСУ ударили по штабу ВС РФ.

В районе Геническа Херсонской Украины области ранним утром 30 июня мог быть совершен удар по командному пункту группировки войск «Днепр» ВС РФ. У оккупантов, предварительно, есть «двухсотые» и «трехсотые»; ранения якобы получил командующий ГВ «Днепр» генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич.

Информация еще не подтверждена. О последствиях атаки Telegram-каналу «Досье Шпиона» рассказал неназванный источник. «Требует дополнительного подтверждения», – подчеркнул автор.

Около 05:00 воскресенья две ракеты РСЗО HIMARS с кассетной БЧ якобы атаковали пригород временно оккупированного Геническа (направление в сторону Арабатской стрелки).

Там в качестве командного пункта использовалось двухэтажное административное здание. Предварительно, пять оккупантов погибли, еще 12 пострадали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com