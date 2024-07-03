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СМИ: Российский генерал Теплинский ранен

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  • 3.07.2024, 15:45
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СМИ: Российский генерал Теплинский ранен

ВСУ ударили по штабу ВС РФ.

В районе Геническа Херсонской Украины области ранним утром 30 июня мог быть совершен удар по командному пункту группировки войск «Днепр» ВС РФ. У оккупантов, предварительно, есть «двухсотые» и «трехсотые»; ранения якобы получил командующий ГВ «Днепр» генерал-полковник Теплинский Михаил Юрьевич.

Информация еще не подтверждена. О последствиях атаки Telegram-каналу «Досье Шпиона» рассказал неназванный источник. «Требует дополнительного подтверждения», – подчеркнул автор.

Около 05:00 воскресенья две ракеты РСЗО HIMARS с кассетной БЧ якобы атаковали пригород временно оккупированного Геническа (направление в сторону Арабатской стрелки).

Там в качестве командного пункта использовалось двухэтажное административное здание. Предварительно, пять оккупантов погибли, еще 12 пострадали.

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