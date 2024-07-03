Синоптики рассказали о погоде на завтра 3.07.2024, 15:52

Фото: Charter97.org

Будут дожди.

В четверг, 4 июля. в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый. Днем местами по востоку ожидается сильный порывистый ветер.

Термометры ночью покажут 13-19 тепла. Днем ожидается от +18 по северо-западу до +32 по востоку. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

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