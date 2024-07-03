закрыть
3 июля 2024, среда, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 3.07.2024, 15:52
Синоптики рассказали о погоде на завтра
Фото: Charter97.org

Будут дожди.

В четверг, 4 июля. в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

На большей части территории пройдут дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый. Днем местами по востоку ожидается сильный порывистый ветер.

Термометры ночью покажут 13-19 тепла. Днем ожидается от +18 по северо-западу до +32 по востоку. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип