Синоптики рассказали о погоде на завтра
- 3.07.2024, 15:52
Будут дожди.
В четверг, 4 июля. в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
На большей части территории пройдут дожди, местами прогремят грозы. Днем в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, возможен град. Ветер будет переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый. Днем местами по востоку ожидается сильный порывистый ветер.
Термометры ночью покажут 13-19 тепла. Днем ожидается от +18 по северо-западу до +32 по востоку. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.