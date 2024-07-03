Россиянин, перешедший на сторону Украины, поджег ракетный корабль «Серпухов» 3.07.2024, 15:59

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И похитил секретные документы.

Стали известны детали «внештатной ситуации» на малом ракетном корабле «Серпухов» в г. Балтийск, Калининградской области в апреле 2024 года.

Как сообщил во время пресс-конференции в «Укринформ» россиянин с позывным «Гога», в декабре 2023 года он вышел на связь с Легионом «Свобода России», который борется с путинским режимом на стороне Украины.

«Со мной связались, обсудили мои дальнейшие действия - что я могу дать «Легиону», как я могу быть полезным. Любой человек, который обратится в «Легион» - для него найдется работа, неважно, чем он будет заниматься - выполнять операции, в информационном поле работать, разведданные предоставлять. Оказалось, что мне подходит диверсионная операция. И некоторое время я осуществил поджог помещения на корабле. Забрал с собой секретные документы подготовленные и покинул корабль, а также покинул территорию РФ», - рассказал «Гога».

По его словам, «это была совместная операция Легиона «Свобода России» и проекта «Хочу жить». «Теперь я нахожусь в Украине, скоро пройду обучение, начну воевать с путинским режимом с оружием в руках», - сказал он.

«Гога» также поделился, что ранее был военнослужащим Балтийского флота и имел допуск к гостайне. Когда началось полномасштабное вторжение - мужчина пытался убедить своих коллег в том, что Россия не права. Однако, тогда он не получил поддержки.

Позже «Гога» попытался уволиться с флота, но ему это не дало сделать руководство. Поэтому он принял решение перейти на сторону Украины в войне против путинского режима.

«Это проявление сопротивления демонстрирует, что в России остается много свободных людей, готовых к сносу режима Путина. Часть из них воюет в российских добровольческих подразделениях, а часть сопротивляется и ослабляет нашего общего врага внутри РФ», - добавили в Легионе «Свобода России».

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