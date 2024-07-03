Белорусский рынок труда трясет

Белорусский рынок труда трясет2
- 3.07.2024, 16:47
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Очередной антирекорд.
Число вакансий превысило 161 тысячу. Причем их количество растет буквально на глазах.
На 3 июля в общереспубликанском банке вакансий значится 161 045 предложений от нанимателей. Это очередной антирекорд. Для сравнения: 1 июля было 160 178 вакансий, 31 мая не хватало 154 010 работников, а 26 марта — 141 тысячи.
Если смотреть по зарплатам, которые предлагают наниматели, то почти по 68,7 тысячи из них готовы платить до 1000 рублей. Как правило, в объявлениях указывают суммы до уплаты налогов. Больше 2000 рублей обещают по 9472 вакансиям.
Тем временем в Беларуси «испаряются» работники. Так, в апреле снова сократилось число занятых в экономике, следует из данных Белстата. Этот показатель ранее вырос в марте и феврале, а до этого падал три месяца подряд.