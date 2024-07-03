Белорусский рынок труда трясет 2 3.07.2024, 16:47

2,796

Очередной антирекорд.

Число вакансий превысило 161 тысячу. Причем их количество растет буквально на глазах.

На 3 июля в общереспубликанском банке вакансий значится 161 045 предложений от нанимателей. Это очередной антирекорд. Для сравнения: 1 июля было 160 178 вакансий, 31 мая не хватало 154 010 работников, а 26 марта — 141 тысячи.

Если смотреть по зарплатам, которые предлагают наниматели, то почти по 68,7 тысячи из них готовы платить до 1000 рублей. Как правило, в объявлениях указывают суммы до уплаты налогов. Больше 2000 рублей обещают по 9472 вакансиям.

Тем временем в Беларуси «испаряются» работники. Так, в апреле снова сократилось число занятых в экономике, следует из данных Белстата. Этот показатель ранее вырос в марте и феврале, а до этого падал три месяца подряд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com