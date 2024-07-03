Зеленский хочет, чтобы Трамп показал свой план «завершения войны» 3 3.07.2024, 16:55

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Уже сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен сегодня же изложить свой план быстрого завершения войны с Россией, если у него такой есть.

Об этом Зеленский сказал в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду, сообщает «Европейская правда».

Зеленский предупредил, что любое мирное предложение должно избегать нарушения суверенитета Украины.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня... Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать», – заявил президент Украины.

Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от западных союзников и сказал, что «потенциально готов» встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды.

«Они не могут планировать мою жизнь, жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли мы иметь в ноябре мощную поддержку США или будем совсем одни», – добавил глава государства.

Зеленский отверг мнение о том, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя. Он отметил, что украинские военные имеют лучшие позиции с точки зрения живой силы, чем это было несколько месяцев назад, и новое наступление – это вопрос вооружения их бригад.

И хотя Зеленский высоко оценил пакет помощи в размере 61 млрд долларов, одобренный Конгрессом США в этом году после шестимесячной задержки, он сказал, что военная техника слишком долго добирается до фронта.

«Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы имеем очень, очень, очень долгое ожидание», – сказал Зеленский.

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