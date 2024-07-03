Ученый рассказал, какой материал для одежды лучше охлаждает в жару 3.07.2024, 17:02

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Эта ткань обладает оптимальной жесткостью.

В жарких и влажных условиях нужно носить одежду из льна. Этот материал быстро впитывает влагу и не прилипает к телу. Об этом изданию MedicalXpress рассказал Сундаресан Джаяраман, профессор Школы материаловедения и (текстильной) инженерии Технологического института Джорджии.

По мнению ученого, лен лучше всего подходит для ношения в жарких и влажных условиях. Такая ткань обладает оптимальной жесткостью, что позволяет ей держать форму и не прилипать к телу при впитывании пота. Джаяраман добавил, что эффективность льна также заключается в его превосходных влагоудерживающих свойствах. Структура волокон льна позволяет одежде быстро впитывать влагу и «отводить» ее, предотвращая появление ощущения сырости.

Одежда из хлопка также подходит для ношения летом. Этот материал известен своей мягкостью и воздухопроницаемостью. Однако, по словам эксперта, несмотря на способность хлопка эффективно впитывать влагу, он, как правило, сохраняет ее дольше, чем лен. Из-за этого в сильную жару одежда может «приставать» к коже. Скорость испарения влаги с поверхности хлопковой ткани также ниже, чем таковая у льна. Это значит, хлопчатобумажная одежда сохнет медленнее льняной.

Профессор Джаяраман добавил, что полиэстер считается самой неподходящей для лета тканью. Однако его эксплуатационные характеристики можно значительно улучшить с помощью современной химической обработки. Изделия из полиэстера, изготовленные по технологии Dri-FIT, обладают улучшенными влагоотводящими свойствами. Они хорошо подходят даже для занятий спортом.

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