Украинская разведка ударила дронами по уникальному комбинату в России

Украинская разведка ударила дронами по уникальному комбинату в России1
- 3.07.2024, 17:45
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Названы последствия.
В рамках совместной спецоперации украинского Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР), в ночь на 1 июля, был поражен дронами-камикадзе Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК).
Об этом «РБК-Украина» рассказали источники в спецслужбе.
ОЭМК является единственным на территории России металлургическим предприятием полного цикла. В результате удара прекратили работу две основные электроподстанции Белгородской области:
ПС «Старый Оскол» вблизи села Незнамово;
ПС «Металлургическая» возле поселка Волоконовка. В частности подстанция является одной из крупнейших в Европе.
В результате операции был полностью обесточен ОЭМК. На комбинате, в свою очередь, реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Это позволяет получать металл, который практически свободен от вредных примесей и остаточных элементов.
Из-за обесточивания были остановлены все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для повторного запуска россиянам придется провести чистку печей и заменить дуговые элементы. Это может занять месяцы. Также существует вероятность того, что придется ставить новые печи.
ОЭМК имеет важное значение для военно-промышленного комплекса (ВПК) страны-террориста, поскольку на нем производят высококачественную сталь для автопрома и машиностроения.
Продукцией комбината пользуются такие предприятия российского ВПК:
«ГАЗ»;
«УАЗ»;
«КамАЗ»;
заводы группы подшипниковых компаний «ЕПК» и «SKF»;
предприятие «АВТОНОРМАЛЬ».