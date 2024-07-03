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На авторынке появился новый бренд

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  • 3.07.2024, 18:05
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На авторынке появился новый бренд

Что с ценами и гарантией?

«Мультимедиа — полностью на русском, порт зарядки — европейский», — описывают достоинства этих китайских автомобилей представители дилера. Под брендом Seres выпускается адаптированная для пользователей из Европы версия автомобилей AITO, они создаются в тесном партнерстве с IT-гигантом Huawei. Новинку привез автомобильный дом «Энергия ГмбХ», поставлявший ранее на наш рынок новые Mercedes, передает «Онлайнер».

Сообщается, что в шоуруме появились внедорожники 5-й и 7-й серий. Судя по информации на сайте, «пятерки» в наличии стоят от 42 000 евро в эквиваленте, «семерки» — от 46 000 евро.

— В качестве силовой установки используется комбинация двух электромоторов на обеих осях, которые приводят автомобиль в движение, и бензинового генератора, вырабатывающего энергию в пути. Это позволяет взять лучшее от двух миров: экономичность, динамику и моментальную отзывчивость электромобилей и характерный для ДВС запас хода более 1200 км, — рассказывают представители салона.

Модель Seres 5, по заводским данным, развивает мощность в 487 л. с., разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, объем батареи — 40 кВт, топливного бака — 56 литров.

Мощность Seres 7 составляет 438 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, батарея — 40 кВт, топливный бак — 60 литров.

Дилер заявляет, что машины поставляются напрямую с завода с официальной гарантией два года или 100 000 км. Для них доступно техобслуживание и диагностика оригинальным оборудованием в официальном сервис-центре, а также склад запчастей в Минске.

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