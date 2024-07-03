«Будет райская фазенда» 2 3.07.2024, 18:35

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Белорусы показали, что за несколько месяцев сделали с домом, который купили чуть дороже $10.

В ноябре прошлого года белоруска рассказала в TikTok о том, как она купила за одну базовую величину (сейчас это 40 рублей, а на тот момент было 37) пустующий дом в деревне в Могилевской области. Прошло более полугода и женщина сняла новый ролик. В нем она показала, что за это время удалось сделать с недвижимостью, и что еще предстоит, пишет «Зеркало».

В новом ролике тиктокерша сообщила, что купила пустующую недвижимость 8 ноября прошлого года. Новое видео она записала 26 мая. Вместе с домом был приобретен очень заросший деревьями участок земли площадью 50 соток. Новые хозяева прикинули, что площадь дома — примерно 70 «квадратов». Возле него есть пристройка, в которой организовали гараж для трактора. Женщина показала, что за прошедшее время удалось сделать с домом и участком.

— Врезали ворота (в гараж. — Прим. ред.), повысекали, выкорчевали за зиму все деревья, десятиметровый парничок поставили, есть туалет — гламурненький красавчик, он еще будет доделываться, — рассказала блогерша.

Женщина в мае сообщила, что в парнике у нее будут расти томаты, перцы, баклажаны. Также около 25 соток засеяли картофелем, а возле дома сделали газон. Владельцы уже наметили, где будет стоять беседка.

Но работ предстоит еще много. Например, надо продолжать выкорчевать большие пни. Не все закончено и с оформлением документов: бумаги на участок уже есть, а вот на дом — нет.

— Ждем в очереди, должны к нам приехать. Дом крепкий, 1974 года постройки. Кто-то писал, мол, без фундамента, гнилой. Ничего он не гнилой. Будем приезжать отдыхать, хотя мы уже приезжаем.

Из дома новые хозяева еще не вынесли старый хлам, ремонт там еще предстоит. Пока владельцы сделали внутри «набросок» стены из досок, провели электричество и установили счетчик.

В комментариях люди желали удачи хозяевам дома, советовали, как улучшить участок и жилье. Многие отмечали, что с таким объемом работ отдыхать владельцам предстоит не скоро. Вот некоторые комментарии:

«Жесть, конечно, работы. Отдыхать? Я так всю жизнь отдыхаю, думала, что вот-вот, а уже за 50, и вот-вот никак не наступает. Удачи вам, отдыхайте больше, жизнь очень, оказывается, скоротечна».

«Сколько вам еще придется тут попахать прежде, чем начнете отдыхать».

«Будет райская фазенда».

«Дом надо поднимать на фундамент. А так да, участок неплохой, молодцы».

«Надо было планировку сделать двора. Туалет не к месту посреди двора. Перенести надо в правую сторону к дому, к краю. Дом с сараем у вас. Ну для дачи нормально. Мансарду для отдыха сделайте».

«Работать на себя — одно удовольствие! Какой кайф получаешь от результатов».

«Ох, работы, денег много надо, такое старье. Лучше маленький, но с нуля».

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