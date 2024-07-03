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Некоторые банки ввели изменение по карточкам

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  • 3.07.2024, 18:54
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Некоторые банки ввели изменение по карточкам

Клиентам оно должно понравиться.

Клиенты некоторых банков получили доступ к новой системе блокировки карточек. Об этом сообщается на сайте Банковского процессингового центра.

С 28 июня этого года клиенты некоторых банков подучили доступ к оперативной блокировке банковской платежной карточки с помощью автоматизированной системы Interactive Voice Response (IVR). Эта система работает с картами «Беларусбанка», «Белагропромбанка», «Паритетбанка», «БСБ Банка», «Банка Решение», «БТА Банка» и «Цептер Банка».

Сейчас клиенты могут позвонить по номеру телефона +375 17 299 25 26 с номера, который они указывали в анкете при оформлении карты. После этого надо будет ввести последние 4 цифры номера карточки — и она будет заблокирована.

«В случае неуспешной аутентификации, а именно: неверно введенных 4-х последних цифр номера карточки, при истечении срока действия карточки, блокировке по причине неверного набора ПИН-кода или нахождения в „горячем“ стоп-списке, IVR соединит держателя со специалистом службы сервиса клиентов», — говорится в сообщении.

Ранее система работала только через банковских консультантов, которые отвечали на звонки и проверяли данные клиента (включая секретное слово, телефон) перед тем, как заблокировать карту.

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