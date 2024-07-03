Зеленский: США и Китай могут прекратить войну в Украине, если будут действовать вместе

Зеленский: США и Китай могут прекратить войну в Украине, если будут действовать вместе1
- 3.07.2024, 19:11
Россия очень зависит от своего рынка экспорта.
Соединенные Штаты Америки и Китай, если отбросят разногласия и будут действовать вместе, могут прекратить войну России против Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.
Зеленский считает, что США и Китай могут прекратить войну в Украине. По его словам, такое развитие событий возможно, если Вашингтон и Пекин отвергнут разногласия и будут действовать вместе.
Президент Украины также отметил, что Китай может сыграть «огромную роль» в урегулировании конфликта, ведь Россия очень зависит от своего рынка экспорта.
В то же время, Зеленский отказался оценивать неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, за которыми, как отметил украинский президент, он наблюдал.
Вместо внутренней политики он оценивал позицию каждого кандидата относительно Украины.
Вместе с тем Зеленский отметил, что как бывший телеведущий знает, что медиа может влиять на то, как общественность воспринимает лидера.
«Помимо оптики, лидер США убедит, если продемонстрирует сильные, решительные шаги», - сказал он.