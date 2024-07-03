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Зеленский: США и Китай могут прекратить войну в Украине, если будут действовать вместе

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  • 3.07.2024, 19:11
Зеленский: США и Китай могут прекратить войну в Украине, если будут действовать вместе
Владимир Зеленский

Россия очень зависит от своего рынка экспорта.

Соединенные Штаты Америки и Китай, если отбросят разногласия и будут действовать вместе, могут прекратить войну России против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

Зеленский считает, что США и Китай могут прекратить войну в Украине. По его словам, такое развитие событий возможно, если Вашингтон и Пекин отвергнут разногласия и будут действовать вместе.

Президент Украины также отметил, что Китай может сыграть «огромную роль» в урегулировании конфликта, ведь Россия очень зависит от своего рынка экспорта.

В то же время, Зеленский отказался оценивать неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, за которыми, как отметил украинский президент, он наблюдал.

Вместо внутренней политики он оценивал позицию каждого кандидата относительно Украины.

Вместе с тем Зеленский отметил, что как бывший телеведущий знает, что медиа может влиять на то, как общественность воспринимает лидера.

«Помимо оптики, лидер США убедит, если продемонстрирует сильные, решительные шаги», - сказал он.

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