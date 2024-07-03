Олимпийская чемпионка из Беларуси объявила о завершении карьеры 3 3.07.2024, 19:19

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Ирина Лещенко

Биатлонистка держит в тайне свои планы на будущее.

Ирина Лещенко прощается со спортом. О завершении карьеры она объявила на мероприятии, посвященном подведению итогов минувшего сезона.

О том, что олимпийская чемпионка собирается «завязать» с биатлоном, стало понятно еще зимой. Ирина пропустила несколько важных стартов, объясняя это тем, что у нее отсутствует мотивация.

Лещенко не сообщила, чем собирается заниматься дальше. Но очевидно, что больше времени она сейчас станет уделять своей дочери, которой еще нет и двух лет.

Ирина Кривко (в девичестве) родилась и выросла в Витебской области. Она входила в состав эстафетной четверки, которая на Олимпиаде в 2018 году завоевала золотые медали.

Сейчас Ирине 32 года.

Ее муж, Артем Лещенко, также занимался биатлоном. Нынче он тренер сборной Беларуси.

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