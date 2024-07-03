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Морские дроны СБУ изменили представление о войне на море

  • Тарас Загородний
  • 3.07.2024, 19:35
Морские дроны СБУ изменили представление о войне на море

Сейчас их изучают в НАТО.

Любую новую войну анализируют в штабах всех армий и спецслужб мира. Тем более войну такого масштаба, как ту, которая сейчас продолжается в Украине. При этом любая война вносит в военную науку новые акценты. О том, что вооруженные конфликты будущего будут «войнами дронов», говорили давно. Однако неожиданностью стало и то, как изменилась война на море. НАТО, как стало известно на этой неделе, активно изучает применение морских дронов: разработка команды Малюка изменила представление о войне на море.

Заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри заявил, что успешный опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота РФ путем эффективного применения морских дронов и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО.

Морские дроны – разработка, полностью изменившая ситуацию на Черном море в пользу Украины и представление о современной морской войне. Украинская разработка опередила свое время, и именно поэтому методику ее применения сейчас изучают ведущие спецслужбы, флоты и армии всего мира. Успешные атаки на Крымский мост и на десятки кораблей РФ доказали эффективность нашей стратегии и тактики.

А еще же есть и финансовый аспект. Морские дроны в сотни раз дешевле кораблей Черноморского флота РФ. Однако это не помешало именно дронам кардинально изменить ситуацию на Черном море. Причем, когда мы говорим о разработке СБУ, Sea Baby – это не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая также может выполнять дистанционное минирование и стрелять из системы залпового огня "Град".

На прошлой неделе о морских дронах написала The Wall Street Journal. Бросилась в глаза цитата инженеров-разработчиков из СБУ: «Мы делаем много вещей, которые не делал никто в мире». Судя по тому, насколько активно в Североатлантическом альянсе принялись изучать морские дроны, у украинских инженеров в этот раз есть все основания для подобных заявлений.

Тарас Загородний, «Цензор.НЕТ»

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