Зеленский рассказал, когда ВСУ пойдут в наступление 3.07.2024, 19:51

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Киев ждет больше оружия.

Американское оружие из нового пакета помощи стало поступать в Украину в мае-июне и помогло остановить наступление российских войск в Харьковской области. Европа пытается увеличить количество поставляемых боеприпасов и боевой техники, изыскивая резервы у себя, ища снаряды по всему миру и наращивая производство. Украине же приходится постоянно долго ждать помощи, из-за чего она не может добиться своих военных целей, пожаловался президент Владимир Зеленский.

Но когда оружия будет достаточно, ВСУ будут готовы предпринять решительные действия, заявил он в интервью Bloomberg. Зеленский отказался называть сложившуюся на фронте ситуацию «тупиком». По его словам, армейские подразделения сейчас лучше укомплектованы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление начнется, когда они будут вооружены в необходимой степени. «Это не тупик, а проблемная ситуация», – сказал Зеленский, пояснив:

«Тупик означает, что выхода нет. А проблему можно решить, если есть воля и необходимые инструменты. Воля у нас есть, а инструменты просто еще не прибыли».

С конца прошлого года российская армия как раз пользуется нехваткой у ВСУ таких «инструментов». Дефицит боеприпасов, систем ПВО, а также живой силы вынудили ВСУ сдать Авдеевку, из последних сил держать оборону и пропустить на территорию Харьковской области части противника. Но постепенно ситуация начала выправляться, в том числе благодаря прибытию американского оружия. Также начала давать результат инициатива Чехии, которая нашла в разных странах около 800 000 снарядов для Украины. По призыву Германии несколько стран, включая ее саму, Данию, Италию и Испанию, выделили комплексы ПВО (в том числе Patriot или аналогичные) и ракеты для них.

Зеленский поблагодарил США за выделение помощи на $61 млрд, но пожаловался, что доставка вооружений постоянно занимает слишком много времени:

«Самая большая трагедия этой войны в том, что между решением и реальным фактом [получения оружия] нам приходится реально долго-долго-долго ждать».

Из-за нехватки живой силы, техники и боеприпасов украинцы стараются разрабатывать простые и недорогие, но передовые виды вооружений, прежде всего беспилотники. В мае-июне они уже начали применять автономные дроны, которые, после того как оператор наведет их на цель, движутся сами, и их не получается остановить средствами радиоэлектронной борьбы. На фронт также начали поступать пулеметы с дистанционным управлением и автоматическим наведением.

Летом в Украину должны прибыть первые истребители F-16 и способные управлять ими летчики, прошедшие обучение в западных странах. Это произойдет как раз вовремя говорят специалисты: выданное недавно западными странами разрешение использовать их вооружение для ударов по территории России позволит ВСУ эффективнее защищаться от российской агрессии, нанося удары по командным пунктам, путям снабжения, военным объектам и предотвращая атаки российских самолетов, которые стали активно забрасывать украинские боевые позиции и гражданские объекты мощными планирующими бомбами. Они также могут помочь при организации наступления; отсутствие поддержки с воздуха называли одной из важных причин, по которой ВСУ не удалось освободить оккупированные территории в прошлом году.

Еще месяц-два назад эксперт по российским вооруженным силам Джордж Баррос из Института изучения войны неоднозначно относился к прибытию F-16, учитывая крупные российские силы ВВС и ПВО. Но теперь, после разрешения западных стран бить по российской территории, «я настроен гораздо более оптимистично», сказал он Business Insider. В предыдущие два года военные эксперты фактически списали украинские ВВС, «но теперь… мы так близки к тому, чтобы собрать все кусочки головоломки воедино и начать оценивать» возможности украинской авиации, пояснил Баррос.

Вероятно, этим летом у Украины будет еще слишком мало F-16, чтобы радикально изменить ситуацию, но со временем они могут дать весомый эффект, считает он.

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