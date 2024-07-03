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В Минске фундамент дал сильную усадку дома

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  • 3.07.2024, 20:06
  • 3,084
В Минске фундамент дал сильную усадку дома

Будут укреплять сваями.

Мингорисполком сказал про укрепление фундамента дома на Купревича, 16. Подробности озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Минского городского исполнительного комитета.

– По дому по ул. Купревича были определенные проблемы, - уточнил он.

И добавил, что третья секция уже была введена, а по первой и второй секциям были разработаны проектные решения, связанные с усилением фундамента. Черников обратил внимание на то, что они находятся на экспертном сопровождении в экспертизе.

По его словам, в июне 2024 года была объявлена процедура, касающаяся выбора подрядной организации по устройству свай. Ее итоги подведут 5 июля. Затем, уточнил он, подрядчик сразу выйдет на объект.

- Это будет уже в этом месяце. На первом этапе выполнят 45 буроинъекционных свай, из которых девять должны пройти испытания, - сообщил заместитель председателя Мингорисполкома.

Он добавил, что затем предстоит устройство предположительно еще по 257 свай – по восемь штук в день. Черников рассказал, что осложняющим фактором является то, что работы нужно выполнить в подвальных помещениях дома, но, несмотря на это, укрепление фундамента планируется завершить в летне-осенний период.

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