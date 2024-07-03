Литва намерена выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам 1 3.07.2024, 20:16

Президент Литвы поддержал решение Минобороны.

На фоне продолжающейся военной агрессии РФ против Украины Литва намерена выйти международной Конвенции по кассетным боеприпасам. В среду, 3 июля, правительство балтийской страны одобрило подготовленный министерством обороны законопроект, который будет представлен на обсуждение парламента. Решение также должен поддержать президент Литвы Гитанас Науседа, который уже сигнализировал свое согласие.

По оценке литовского Минобороны, денонсация конвенции является целесообразной в связи с кардинально изменившейся ситуацией в сфере национальной безопасности страны. Ведомство считает, что Литва должна иметь возможность использовать кассетные боеприпасы, поскольку они являются высокоэффективным средством обороны.

При этом, по мнению Вильнюса, нет никаких сомнений, что Россия и Беларусь в случае вооруженного конфликта будут применять кассетные бомбы и тем самым получат военное преимущество. Если Литва не выйдет из Конвенции по кассетным боеприпасам, то даже ее союзники не смогут использовать это оружие на ее территории либо транспортировать его, подчеркнул министр обороны Лауринас Касчюнас. «Это полностью лишает равновесия весь восточный фланг и, вне всяких сомнений, требует решения», - добавил он.

Другие государства балтийского региона — Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, как и США, Китай, Украина и Россия, не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование, передачу и накопление таких вооружений.

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