В Украине вынесли заочный приговор уроженцу Беларуси, командующему Черноморским флотом РФ
- 3.07.2024, 20:42
Александр Витко родился в Витебске.
Александр Витко родился в Витебске, его детство и юность прошли в Орше. Уголовное дело против него завели в 2014 году, пишет «Радыё Свабода».
Киевский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный заочно командующему Черноморским флотом России Александру Витко о лишении свободы на 15 лет за военную оккупацию Крыма.
Апелляцию на приговор, вынесенный в мае 2023 года, подал адвокат Александра Витко. Срок отбывания наказания начнет отсчитываться со дня его задержания.
Командующего Черноморским флотом (ЧФ) России, родившегося в 1961 году в Витебске, обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса Украины. Окончательное наказание назначили по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого более строгим наказанием.
Согласно приговору, Александр Витко в течение февраля-марта 2014 года «спланировал, подготовил и организовал рассредоточение военных подразделений России, осуществивших вторжение на территорию Крыма, и обеспечил маскировку военнослужащих ЧФ России для ведения агрессивной войны против Украины».
Кроме того, его обвиняли в планировании и определении объектов, которые сначала заблокировали, а потом захватили.
«Таким образом, он совершил в предварительном сговоре с группой лиц действия по планированию и подготовке агрессии против Украины, чем обеспечил военную оккупацию Крыма, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и нанесения ущерба в виде потери объекта государственной собственности на сумму более 1 080 352 миллиона гривен», — отмечается в решении суда.
Эту сумму, эквивалентную более 27 миллиардам долларов, суд постановил взыскать с командующего Черноморским флотом России.
В то же время Апелляционный суд признал Александра Витко «невиновным в предъявленном ему обвинении по ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (эпизод подрывной деятельности) и оправдал в связи с недоказанностью этого уголовного правонарушения».
Александр Витко родился в Витебске, его детство и юность прошли в Орше.