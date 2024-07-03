В Украине вынесли заочный приговор уроженцу Беларуси, командующему Черноморским флотом РФ 3.07.2024, 20:42

Александр Витко

Александр Витко родился в Витебске.

Александр Витко родился в Витебске, его детство и юность прошли в Орше. Уголовное дело против него завели в 2014 году, пишет «Радыё Свабода».

Киевский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный заочно командующему Черноморским флотом России Александру Витко о лишении свободы на 15 лет за военную оккупацию Крыма.

Апелляцию на приговор, вынесенный в мае 2023 года, подал адвокат Александра Витко. Срок отбывания наказания начнет отсчитываться со дня его задержания.

Командующего Черноморским флотом (ЧФ) России, родившегося в 1961 году в Витебске, обвиняли по шести статьям Уголовного кодекса Украины. Окончательное наказание назначили по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого более строгим наказанием.

Согласно приговору, Александр Витко в течение февраля-марта 2014 года «спланировал, подготовил и организовал рассредоточение военных подразделений России, осуществивших вторжение на территорию Крыма, и обеспечил маскировку военнослужащих ЧФ России для ведения агрессивной войны против Украины».

Кроме того, его обвиняли в планировании и определении объектов, которые сначала заблокировали, а потом захватили.

«Таким образом, он совершил в предварительном сговоре с группой лиц действия по планированию и подготовке агрессии против Украины, чем обеспечил военную оккупацию Крыма, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и нанесения ущерба в виде потери объекта государственной собственности на сумму более 1 080 352 миллиона гривен», — отмечается в решении суда.

Эту сумму, эквивалентную более 27 миллиардам долларов, суд постановил взыскать с командующего Черноморским флотом России.

В то же время Апелляционный суд признал Александра Витко «невиновным в предъявленном ему обвинении по ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (эпизод подрывной деятельности) и оправдал в связи с недоказанностью этого уголовного правонарушения».

Александр Витко родился в Витебске, его детство и юность прошли в Орше.

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