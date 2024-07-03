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Школьник из Бреста стал победителем Европейской географической олимпиады

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  • 3.07.2024, 21:35
Школьник из Бреста стал победителем Европейской географической олимпиады

Всего белорусские школьники заработали пять медалей.

Школьник из Бреста Николай Мисиюк стал абсолютным победителем Европейской географической олимпиады (EGEO-2024) в Сербии. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Брестского горисполкома. Всего белорусские школьники заработали пять медалей.

Ученик гимназия N2 Бреста Николай Мисиюк стал абсолютным победителем EGEO-2024. В соревновании с ним всего было 200 школьников из одиннадцати стран.

По данным Минобразования, среди медалистов были и другие белорусы. Золотые медали завоевали учащийся гимназии № 1 Витебска имени Ж.И. Алферова Вадим Игнатенко и учащаяся СШ № 18 Барановичей Александра Богданова.

Серебро получил Станислав Бродницкий из СШ № 5 Пружан. Бронзу — учащийся средней школы № 118 Минска Алексей Климко.

EGEO-2024 основали в 2015 году. Соревнования проводятся между учащимися от 12 до 19 лет, разделенными на две возрастные группы. Официальный язык олимпиады — английский.

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