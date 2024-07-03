В Минске два покупателя устроили в кондитерской «бой» за торт 3.07.2024, 22:06

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Что было дальше.

Минчанин Василий в один из дней отправился с ребенком в кондитерскую. Заметив, что там продают торты на развес, хотел купить сыну пирожное, но попал в неприятную ситуацию. Когда к мужчине с мальчиком подошла очередь, они попросили продавца отрезать им кусочек лакомства, что стояло на витрине. Неожиданно, человек, который находился за папой и мальчиком, заявил, что хочет купить целый торт. Продавец решила ухватиться за второе предложение. В итоге Василий остался без сладости, зато с вопросом: «А поступила ли продавец по закону?» «Зеркало» узнало у юриста.

Василий — человек принципиальный, поэтому, когда покупатель, стоявший за ним в очереди, сказал, что хочет приобрести целый торт, уступать не стал. На другие варианты тоже не соглашался. Он настаивал, чтобы продавец отрезала его сыну кусок сладости, что тот выбрал сразу. Как аргумент в свою пользу, приводил то, что их очередь подошла быстрее. Не сработало.

— Насколько понимаю, в кондитерской продавали изделия на развес, — говорит обиженный мужчина. — В таком случае продавец поступила по закону? Куда мне на нее пожаловаться?

Юрист сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help объясняет: в магазине действует публичная оферта. Это значит, что все товары на витрине на равных условиях должны быть доступны для покупки каждому покупателю. Товаров на развес это тоже касается. Выходит, раз Василий стоял в очереди раньше, то сначала следовало обслужить его, а потом человека за ним.

— В данном случае на стороне мужчины и Закон «О защите прав потребителя», где прописано право на свободный выбор товаров (подпункта 1.3 пункта 1 статьи 5), — отмечает юрист. — Это значит, если товар представлен на продажу на развес, то человек может приобрести его в любом количестве, которое соответствует условиям реализации.

В то же время поступок продавца может быть и вполне законным. Почему?

— В пункте 168 постановления Минздрава № 132 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией» сказано: нарезка тортов и продажа их частями запрещена, — отмечает юрист. — В таком случае вполне вероятно, что продавец ничего не нарушила. Она обслужила Василия в порядке очереди, но отказала в продаже кусочка, поскольку это было запрещено законодательством. А затем совершенно логично перешла к следующему в очереди покупателю.

Однако если Василий не ошибся и в кондитерской действительно торговали частями тортов на развес, то закон на его стороне.

— Если по законодательству делить продукцию разрешено, то продавец должен отрезать любой требуемый кусок вне зависимости от того, выгодно это объекту торговли или нет, — отмечает юрист. — Например, с колбасой или сыром на витрине такое бы уже не прошло.

Более понятной ситуация Василия была бы, если она произошла в кафе. В таком заведении посетителю предоставляют меню с блюдами, которые он может заказать.

— Здесь действуют те же нормы закона «О защите прав потребителя», а именно — о праве на свободный выбор товаров, — объясняет юрист. — Выбор клиента не может быть ограничен: человек может заказать любой товар из меню в любом количестве.

Что же теперь делать обиженному Василию? Поскольку мужчина утверждает, что торт продавали именно на развес, то он может написать жалобу администрации торгового объекта. Кроме своей претензии можно обратить внимание и на то, а не нарушет ли заведение санитарно-гигиенические требования.

— Кстати, если предположить, что на витрине были пирожные, которые вместе выглядели как торт, но на самом деле являлись отдельными кусочками, Василий имеет право обратиться с иском о защите прав потребителей в суд и потребовать возместить ему моральный вреда, — объясняет представитель Legalhub.help. — Но следует учитывать, что моральный вред нужно будет подтвердить реальными доказательствами.

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