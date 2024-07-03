Женщина впервые стала тренером в клубе НХЛ 4 3.07.2024, 22:16

Джессика Кэмпбелл

Джессика Кэмпбелл будет работать в команде «Сиэтл Кракен».

Джессика Кэмпбелл заняла должность помощника главного тренера в клубе НХЛ «Сиэтл Кракен». Об этом сообщается на сайте лиги.

31-летняя Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в клубе НХЛ.

Последние два года Кэмпбелл работала помощником главного тренера в фарм-клубе «Сиэтла» «Коачелле», где она стала первой женщиной-тренером в АХЛ.

В конце мая главным тренером «Сиэтла» стал Дэн Байлсма, сменивший Дэйва Хэкстола. Кэмпбелл была его помощником в «Коачелле».

В прошедшем сезоне «Сиэтл» занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф НХЛ.

Тренерская карьера Кэмпбелл началась в сезоне 2017/18, в 2021–2022 годах она была помощником главного тренера в «Нюрнберг Айс Тайгерс» в Немецкой хоккейной лиге. Также она работала в сборной Германии на чемпионате мира 2022 года, где стала первой в истории женщиной в тренерском штабе мужской сборной.

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