В Литве совместно с экс-президентом Грибаускайте запустили сбор на дроны Украине 3.07.2024, 22:54

Кампания получила название «Привет из Литвы».

В Литве организация Blue/Yellow вместе с экс-президентом Далей Грибаускайте начали кампанию «Привет из Литвы», во время которой будут собирать средства на дроны для Украины.

Об этом сообщает LRT.

Кампания продлится в течение всего лета. Она имеет целью приобрести и отправить на фронт в Украине как можно больше дронов литовского производства или сборки.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте является патроном кампании «Привет из Литвы». Она подчеркнула, что «Украина – это наш общий фронт, где каждый из нас может быть тяжелым кулаком для агрессора».

«Давайте отправлять в бой наши литовские беспилотники, чтобы они боролись с врагом от нашего имени. Давайте бороться за жизнь, за победу, за будущее», – отметила Грибаускайте.

Во время кампании каждый человек или компания, которая пожертвует 500 евро, будет иметь возможность отправить в Украину именной беспилотник с поздравлением от Литвы. Можно также сделать и меньшее пожертвование.

«Только за первое полугодие этого года мы закупили и отправили в Украину более 2 000 беспилотников – от небольших FPV до больших и специализированных для выполнения конкретных миссий. Конечно, этого недостаточно, поэтому мы стремимся добавить по крайней мере еще несколько сотен дронов в этом месяце», – говорит Лаура Паукште, директор Blue/Yellow.

Организация Blue/Yellow работает с 2014 года и использует собранные средства для предоставления Украине необходимой помощи на передовой. Организация также проводит тренировки для украинских солдат и организует медицинские миссии из Литвы для оказания помощи населению деоккупированных украинских территорий.

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