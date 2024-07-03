Соболенко официально не приняла приглашение на Олимпиаду, но заявилась на турнир в Вашингтоне 3.07.2024, 23:30

Арина Соболенко

Турнир в США будет проходить в одно время с Олимпийскими играми в Париже.

Ранее озвученные третьей ракеткой мира Ариной Соболенко намерения пропустить Олимпиаду-2024 получили официальное подтверждение.

Международный олимпийский комитет опубликовал обновленные списки белорусских спортсменов, которые допущены на Олимпийские игры в столице Франции в нейтральном статусе. В их числе и теннисистка Арина Соболенко. Однако в реестре официально приглашенных атлетов под фамилией белоруски появилась запись «приглашение отклонено».

Олимпийский теннисный турнир в Париже начнется 27 июля. Примечательно, что турнир серии ВТА-500 в Вашингтоне состоится на одной неделе с Олимпиадой (29 июля — 4 августа).

Как сообщал Charter97.org, на белорусском госТВ начали критиковать Соболенко из-за отказа выступить на Олимпиаде.

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