Соболенко официально не приняла приглашение на Олимпиаду, но заявилась на турнир в Вашингтоне
- 3.07.2024, 23:30
Турнир в США будет проходить в одно время с Олимпийскими играми в Париже.
Ранее озвученные третьей ракеткой мира Ариной Соболенко намерения пропустить Олимпиаду-2024 получили официальное подтверждение.
Международный олимпийский комитет опубликовал обновленные списки белорусских спортсменов, которые допущены на Олимпийские игры в столице Франции в нейтральном статусе. В их числе и теннисистка Арина Соболенко. Однако в реестре официально приглашенных атлетов под фамилией белоруски появилась запись «приглашение отклонено».
Олимпийский теннисный турнир в Париже начнется 27 июля. Примечательно, что турнир серии ВТА-500 в Вашингтоне состоится на одной неделе с Олимпиадой (29 июля — 4 августа).
Как сообщал Charter97.org, на белорусском госТВ начали критиковать Соболенко из-за отказа выступить на Олимпиаде.