Украинские ракеты атаковали военный аэродром «Халино» в Курской области РФ 3 30.07.2024, 10:18

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Летели 150 км.

В ночь на 30 июля было шумно в Курской области РФ, которая могла оказаться под ударом украинских ракет. Взрывы раздавались неподалеку от военного аэродрома «Халино» и рядом с населенными пунктами, возле которых, вероятно, пролегал курс, сообщает

О причинах воздушной тревоги над Курском исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов написал в Telegram-канале.

Сообщение с итогами ночных событий Смирнов опубликовал в 06:23. Российский чиновник заявил, что Курская область оказалась под атакой четырех якобы «украинских ракет». По его словам, силы ПВО работали над двумя районами — Октябрьским и Курчатовским (западнее областного центра). Обломки неизвестных объектов упали на землю и россиян просят их не трогать, написал чиновник.

Первые сообщения о громких звуках в Курске в сети появились в 04:02. Местный Telegram-канал «Типичный Курск» написал, что было «громко» и только через минуту после этого объявили воздушную тревогу из-за «ракетной опасности». После этого следующие громкие звуки были в селах Льгово (в 70 км от Украины) и в городе Курчатов (в 102 км). В следующих сообщениях говорится о возможной работе систем ПВО и падении обломков в районе аэропорта в Курске и на местных дворах.

На видео, опубликованных в Telegram-каналах Курска и Astra, можно услышать громкие звуки в небе и включение автосигнализации в результате взрывной волны. На записи камеры наблюдения зафиксировано время единичного взрыва — 04:00 (по Москве).

На Google maps можно увидеть, какое расстояние пришлось пролететь украинским ракетам до цели (если состоялась атака именно ракетами) — почти 150 км до аэродрома «Халино» (по линии через Льгов и Курчатов). На аэродроме базируются российские военные самолеты МиГ-29СМТ, Су-30СМ, а Воздушное командование в отчетах указывает, что именно из этого региона стартуют самолеты и ракеты, которыми россияне стреляют по украинцам. С начала полномасштабного вторжения гражданский аэропорт, расположенный рядом с «Халино», прекратил принимать рейсы, писали росСМИ.

В Telegram-канале Минобороны РФ ни слова не написали о ночной атаке Сил обороны по военным объектам на российской территории. События 30 июля и возможность применения украинских ракет не комментировали в Генштабе ВСУ.

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