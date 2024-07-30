ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана 30.07.2024, 20:48

Целью удара был командующий «Хезболлы».

ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте. Целью удара был командующий «Хезболлы».

Об этом сообщает The Times of Israel.

К вечеру 30 июля ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где, как известно, находится центр «Хезболлы».

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудар по Бейруту.

По словам военных, целью удара был командующий «Хезболлы», совершивший смертоносный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и не только.

По словам ЦАХАЛа, в инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений.

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа «пересекла красную линию».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com