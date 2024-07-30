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ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана

  • 30.07.2024, 20:48
ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана

Целью удара был командующий «Хезболлы».

ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте. Целью удара был командующий «Хезболлы».

Об этом сообщает The Times of Israel.

К вечеру 30 июля ливанские СМИ начали писать о взрыве в пригороде Дахие Бейрута, где, как известно, находится центр «Хезболлы».

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес авиаудар по Бейруту.

По словам военных, целью удара был командующий «Хезболлы», совершивший смертоносный ракетный удар по Мадждал-Шамсу и не только.

По словам ЦАХАЛа, в инструкциях для израильских гражданских пока нет изменений.

Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал заявление, в котором говорится, что ливанская террористическая группа «пересекла красную линию».

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