Диетолог назвала лучший завтрак для здоровья мозга и укрепления памяти 1 31.07.2024, 9:15

И перечислила продукты, которые лучше исключить.

Начинать свой день со здорового завтрака необходимо для поддержания оптимального здоровья мозга и когнитивных функций. Продукты, которые вы употребляете утром, могут либо подпитывать ваш мозг и усиливать концентрацию внимания, либо приводить к проблемам с памятью.

Издание She finds узнало у врача-диетолога Крутики Нанавати, какие виды завтрака могут негативно повлиять на работу мозга.

Диета играет решающую роль в здоровье мозга, влияя на все - от уровня энергии до когнитивных способностей. Продукты с высоким содержанием рафинированных сахаров, нездоровых жиров и недостатком необходимых питательных веществ могут нарушить хрупкий баланс мозга, привести к воспалению и окислительному стрессу.

Со временем такое питание может ухудшить работу мозга и привести к долгосрочным проблемам с памятью.

Что нельзя есть на завтрак

Сладкие хлопья

Этот популярный вариант завтрака содержат рафинированные углеводы и сахар. Из-за резких колебаний уровня сахара в крови мозгу трудно поддерживать постоянную энергию, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Со временем употребление завтраков с высоким содержанием сахара может привести к инсулинорезистентности, что еще больше усугубляет проблемы со здоровьем мозга.

Выпечка и пончики

Эти продукты также содержат много сахара и вредных жиров. По словам Нанавати, «это может ухудшить когнитивные функции и способствовать проблемам с памятью». Сочетание сахара и трансжиров в этих продуктах может вызвать воспаление и окислительный стресс, что негативно сказывается на здоровье мозга и приводит к проблемам с памятью и концентрацией внимания.

Кроме того, высокая калорийность при низкой питательной ценности может способствовать набору веса и связанным с ним нарушениям обмена веществ, что еще больше сказывается на работе мозга.

Завтрак с низким содержанием белка или отсутствие завтрака

Пропуская протеин во время завтрака, вы можете чувствовать себя вялым и затуманенным.

«Белок помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает мозг устойчивой энергией», - говорит Нанавати. «Без достаточного количества белка организм с трудом поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что приводит к энергетическим спадам и туману в мозгу».

Белок необходим для производства нейротрансмиттеров - химических веществ, которые передают сигналы в мозге. Поэтому недостаток белка может напрямую влиять на настроение, память и когнитивные способности.

Обработанное мясо

Сосиски для завтрака, бекон и другие виды переработанного мяса часто содержат много насыщенных жиров и натрия. Высокое содержание вредных жиров и соли в этих обработанных мясных продуктах может способствовать воспалению и негативно влиять на когнитивные функции, приводя к проблемам с памятью и трудностям с концентрацией внимания. Со временем хроническое воспаление, вызванное неправильным питанием, может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Что лучше всего есть на завтрак

Нанавати рекомендует выбирать на завтрак блюда, поддерживающие здоровье мозга. К примеру, таким завтраком может быть овсянка с ягодами для устойчивой энергии и антиоксидантов, яйца для белка и холина, греческий йогурт с орехами и семечками для пробиотиков и полезных жиров, а также тосты из цельной пшеницы с авокадо для сложных углеводов и когнитивных преимуществ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com