Бундесвер закупит 105 танков Leopard и ЗРК Patriot 4.07.2024, 2:14

Танки среди прочего получит литовская бригада бундесвера.

Бюджетный комитет бундестага одобрил закупку для бундесвера 105 основных боевых танков Leopard 2A8. Кроме того, в согласованный в среду, 3 июля, пакет общей стоимостью порядка 6 млрд евро входят четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot, управляемые ракеты и артиллерийские боеприпасы.

Из этой суммы 3 млрд евро будет направлена на приобретение танков. Закупку Leopard 2A8 также поддержал комитет бундестага по обороне, одобрив соответствующее предложение Минобороны Германии, отмечает Reuters.

Ожидается, что немецкий производитель бронетехники KNDS поставит бундесверу новые танки до 2030 года. Танками Leopard будет оснащена немецкая бригада в Литве, а также будут закрыты существующие уже многие годы значительные пробелы в оснащении бундесвера, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Сегодня мы действительно смогли дать старт важным проектам в сфере вооружения, которые будут реализовываться в ближайшие годы», - указал он. Писториус заверил, что закупка боеприпасов будет значительно ускорена и расширена.

По словам председателя комитета Маркуса Фабера, тем самым решается сразу несколько вопросов — новые танки будут направлены в Литву для оснащения бригады бундесвера, заменят старые модели Leopard 2 на вооружении немецкой армии, а также предоставят возможность для дальнейшей помощи Украине. «Такие крупные подобные закупки показывают, что мы серьезно относимся к обороне и поддержке Украины в долгосрочной перспективе», - заявил Фабер.

Таким образом, у немецкой оборонной промышленности теперь будет горизонт планирования до конца десятилетия, бундесвер пополнит свои арсеналы, а Украина получит необходимые ей вооружения, отмечет агентство dpa.

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