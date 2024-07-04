закрыть
4 июля 2024, четверг, 4:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь могла наладить производство дронов Shahed

  • 4.07.2024, 4:00
Беларусь могла наладить производство дронов Shahed

СМИ проанализировали фото.

В Беларуси в среду, 3 июля, на «параде независимости» в Минске представили якобы отечественные беспилотники, похожие на иранские Shahed. Эту разработку в стране назвали «Кочевник». Об этом сообщает Army Recognition.

Как отмечает издание, во время парада по меньшей мере четыре беспилотника перевозили на внедорожниках. В издании считают, что это свидетельствует о способности Беларуси «обеспечить мобильность и готовность к развертыванию так называемых Кочевников».

Журналисты добавляют что ранее режим Лукашенко пытался закупить у Ирана готовые беспилотники и приобрести технологию для отечественного производства БПЛА.

«Упоминание диктором [комментатором трансляции парада] этих беспилотников как «Герань -2» и новой отечественной разработки говорит о возможном локализованном производстве в сотрудничестве с иранскими или российскими специалистами», — предполагает издание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип