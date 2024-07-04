Беларусь могла наладить производство дронов Shahed
- 4.07.2024, 4:00
СМИ проанализировали фото.
В Беларуси в среду, 3 июля, на «параде независимости» в Минске представили якобы отечественные беспилотники, похожие на иранские Shahed. Эту разработку в стране назвали «Кочевник». Об этом сообщает Army Recognition.
Как отмечает издание, во время парада по меньшей мере четыре беспилотника перевозили на внедорожниках. В издании считают, что это свидетельствует о способности Беларуси «обеспечить мобильность и готовность к развертыванию так называемых Кочевников».
Журналисты добавляют что ранее режим Лукашенко пытался закупить у Ирана готовые беспилотники и приобрести технологию для отечественного производства БПЛА.
«Упоминание диктором [комментатором трансляции парада] этих беспилотников как «Герань -2» и новой отечественной разработки говорит о возможном локализованном производстве в сотрудничестве с иранскими или российскими специалистами», — предполагает издание.