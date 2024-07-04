«Лейкерс» подписали контракт с сыном Леброна Джеймса 4.07.2024, 5:34

Бронни Джеймс будет выступать в команде вместе с отцом.

Сын четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Бронни подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщают ESPN.

Срок соглашения с 19-летним новичком составил четыре года, сумма контракта — $7,9 млн.

Ранее 3 июля о новом двухлетнем контракте с «Лейкерс» договорился сам 39-летний Леброн Джеймс.

«Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса во втором раунде драфта 2024 года под общим 55-м номером.

В прошлом сезоне он выступал за университетскую команду «Ю-эс-си Троянс», в среднем за игру набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. Половину сезона он пропустил, так как на протяжении пяти месяцев восстанавливался после остановки сердца и последующей операции.

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