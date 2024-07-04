закрыть
4 июля 2024, четверг, 5:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лейкерс» подписали контракт с сыном Леброна Джеймса

  • 4.07.2024, 5:34
«Лейкерс» подписали контракт с сыном Леброна Джеймса

Бронни Джеймс будет выступать в команде вместе с отцом.

Сын четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Бронни подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщают ESPN.

Срок соглашения с 19-летним новичком составил четыре года, сумма контракта — $7,9 млн.

Ранее 3 июля о новом двухлетнем контракте с «Лейкерс» договорился сам 39-летний Леброн Джеймс.

«Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса во втором раунде драфта 2024 года под общим 55-м номером.

В прошлом сезоне он выступал за университетскую команду «Ю-эс-си Троянс», в среднем за игру набирал 4,8 очка, а также делал 2,8 подбора и 2,1 передачи. Половину сезона он пропустил, так как на протяжении пяти месяцев восстанавливался после остановки сердца и последующей операции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип