В США произошел взрыв на оборонном предприятии 4.07.2024, 0:03

Есть раненые.

Сегодня, 3 июля, в американском штате Арканзас произошел взрыв на оборонном предприятии. В результате два человека получили ранения еще один человек пропал без вести.

Об этом сообщает ABC News.

Представитель компании сообщил, что взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, примерно в 138 километрах к югу от Литл-Рока.

Сначала компания назвала это «инцидентом, связанным с пиротехникой» , но позже подтвердила, что это был взрыв.

«Сейчас мы работаем со службами быстрого реагирования и можем подтвердить, что в результате инцидента по меньшей мере два человека получили ранения и один человек пропал без вести... Мы полностью сотрудничаем с органами власти, которые проводят расследование», - говорится в заявлении Беркли Уэйли из General Dynamics.

В заявлении не содержится подробностей о степени тяжести травм. Государственный департамент США по чрезвычайным ситуациям заявил, что следит за ситуацией и готов оказать помощь, но не предоставил дополнительных подробностей.

Заметим, что General Dynamics – глобальная аэрокосмическая и оборонная компания. Завод в Камдене занимает более 880 000 квадратных футов производственных и складских площадей и поддерживает такие военные программы, как ракеты Hellfire и Javelin, а также различные минометные боеприпасы.

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