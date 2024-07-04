Армения унизила Лукашенко на параде 3 июля 4.07.2024, 7:36

3,910

Вольфович пожаловался на «укол» от Еревана.

Министерство иностранных дел Армении поздравило народ Беларуси с Днем независимости. Упоминания белорусских властей в тексте, опубликованном в X, нет.

Кроме того, в Беларусь не прибыли на военный парад на День независимости парадные расчеты Армении.

«Наши поздравления дружественному народу Беларуси по случаю Дня независимости. Осознавая значимость этого дня, в том числе благодаря вкладу армянского народа в освобождение Беларуси, мы желаем народу Беларуси мира и процветания», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Также стало известно, что Беларусь приглашала Армению принять участие в параде в Минске 3 июля на День независимости. Однако по надуманным, субъективным причинам парадные расчеты этой страны не прибыли, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он также рассказал, что «Армения пока является участником ОДКБ, ее приглашают на все форумы (по линии этой организации. — Прим. ред.)».

3 июля в Минске также проходило заседание Совета министров обороны стран СНГ. Армянская сторона тоже проигнорировала приглашение и на это мероприятие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com