ВСУ разгромили россиян, наступавших на Угледар на мотоциклах 4.07.2024, 7:47

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Оккупанты попали под «комбайн смерти».

Борясь за получение достаточного количества новой бронетехники, чтобы заменить примерно 16 000 машин, потерянных в Украине, этой весной российские военные пришли в отчаяние и начали оснащать штурмовые отряды недорогими мотоциклами для бездорожья, пишет Forbes.

Теория состоит в том, что солдаты на быстрых мотоциклах-внедорожниках могут обогнать тысячи крошечных украинских дронов, которые роятся над 700-мильной линией фронта каждый день.

«Иногда это работает. В то время как российское наступление на севере, начавшееся 9 мая, быстро остановилось в городе Волчанске, расположенном в нескольких милях к югу от российско-украинской границы, российские войска численностью около 500 000 человек в Украине сумели продвинуться на несколько миль в нескольких секторах за последние недели», - пишут аналитики.

«А иногда нападения на велосипедах оборачиваются для россиян кровавыми бойнями. 28 июня большая группа штурмовых байкеров, кажется, десятки - атаковала 72-ю механизированную бригаду украинской армии в Угледаре на юге Украины», - сказано в материале.

По словам российского «военкора» Сладкова, целью было обойти украинскую позицию и отрезать ее.

«Там назревает удар по украинцам в спину, а точнее с тыла», - написал перед атакой он.

Но украинцы нанесли удар по российской колонне, в которую входили также танки Т-80 и другая бронетехника, с помощью дронов и, судя по всему, ракет и артиллерии. Закопанные мины, возможно, еще больше усугубили разрушения.

«Когда дым рассеялся, российский войска лежали в руинах. 72-я механизированная бригада заявила, что подбила 16 танков, 34 боевых машины и 19 мотоциклов, а также убила или тяжело ранила более 800 российских военнослужащих», - отмечают эксперты.

Российское командование «сознательно бросило живую силу под украинский комбайн смерти, не имея никаких шансов на выживание», - сообщил украинский военный корреспондент Юрий Бутусов.

«К несчастью для россиян, штурм на мотоциклах в Угледаре стал не единственной неудавшейся такой атакой в конце июня или начале июля. В понедельник аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал 25 российских мотоциклов, уничтоженных в ходе недавних боев», - добавили они.

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