Кремль отказался вести переговоры с Украиной через Эрдогана 4.07.2024, 7:52

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Песков озвучил позицию Москвы.

Россия не рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в роли посредника на мирных переговорах с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос о том, возможно ли, что Кремль привлечет турецкого лидера в этом качестве, спикер ответил: «Нет, невозможно».

При этом Песков признал, что Путин и Эрдоган обсуждали тему войны России с Украиной на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Казахстане. Двусторонняя встреча состоялась 3 июля.

Телеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган заявил Путину о готовности «заложить основу» для компромисса, который позволит закончить войну между Россией и Украиной. По мнению турецкого лидера, для начала Москва и Киев могли бы договориться о прекращении огня, а затем выйти на справедливое мирное соглашение, которое удовлетворит обе стороны.

Также Эрдоган сообщил, что ждет Путина в гости «как можно скорее». Тот ответил, что «обязательно» приедет. Последний раз президенты встречались лично в сентябре 2023 года в Сочи. С тех пор не раз сообщалось о намерении Путина посетить Турцию, но поездка так и не состоялась. Формально — из-за графика выборов в обеих странах и занятости президентов.

В ходе подготовки визита стало известно, что Эрдоган собирается предложить Путину начать мирные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Источник «РИА Новости» среди турецких дипломатов отмечал, что Анкара не будет навязывать какой-либо из сторон свои идеи по урегулированию конфликта, но окажет «необходимое посредничество». Также Эрдоган предлагал организовать мирный саммит с участием России и Украины.

После этого в СМИ появился проект нового мирного договора, предложенного Турцией. План включает обязательное проведение в 2040 году в Украине референдума о внешнеполитическом курсе государства. Также референдумы должны пройти на всех территориях страны, которые останутся оккупированными на момент заморозки войны.

Согласно документу, Украине нужно будет дать гарантии своего внеблокового статуса до 2040 года, а России — отказаться от возражений против вступления Украины в ЕС.

Кроме того, план включает в себя взаимное обязательство США и РФ о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

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