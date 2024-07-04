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Возле Парижа неизвестные напали на официального представителя правительства Франции

  • 4.07.2024, 7:58
Возле Парижа неизвестные напали на официального представителя правительства Франции

Двух ее помощников госпитализировали.

Группа людей напала на официального представителя правительства Франции Приску Тевено, а также трех ее помощников. Инцидент произошел в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа.

Об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь в соцсети Х.

«Сегодня (3 июля. - ред.) вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты», - написал он.

Глава правительства осудил нападение и призвал положить конец насилию и ненависти.

Как сообщает BFMTV, в нападении приняли участие около 15 человек. По данным Le Parisien, на Тевено и ее помощников напали пять человек, двух помощников представителя правительства госпитализировали.

По делу задержали четырех человек, трое из которых являются несовершеннолетними. Прокуратура начала расследование, о мотивах нападавших пока ничего не известно.

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