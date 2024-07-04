Оккупантов выбивают из Глубокого 4.07.2024, 8:00

ВСУ освободили новые территории в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины отбили позиции возле Липцов в Харьковской области и контратаковали. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 июля.

По словам украинского заместителя командира батальона беспилотников, Силы обороны отбили позиции у Глубокого, что к северу от Липцев, в течение последних семи дней, в районе населенного пункта продолжаются бои.

Российские военные утверждали, что украинские бойцы продолжают контратаковать под Глубоким. Тогда как украинский военный сообщил, что ВС РФ постоянно штурмуют и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, в результате это способствует высокой интенсивности боев в этом районе.

По сообщению нескольких российских источников, ВСУ разворачивают подкрепления ближе к линии фронта на севере Харьковщины, пытаясь отвоевать территорию, которую оккупировал враг.

Аналитики отметили, что бои также продолжались возле Липцов, Зеленого и Нескучного.

Россияне продвинулись в Волчанске. Согласно геолокационным кадрам от 18 июня, ВС РФ немного продвинулись на территорию Агрегатного завода. Один из российских военкоров заявил, что линия фронта в Волчанске якобы нечеткая, ведь украинские и российские войска могут удерживать позиции «на расстоянии нескольких метров».

В ISW считают, что враг может проводить частичную передислокацию войск с Херсонского и Донецкого направлений на Харьковское.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com