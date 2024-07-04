Оккупантов выбивают из Глубокого
- 4.07.2024, 8:00
ВСУ освободили новые территории в Харьковской области.
Вооруженные силы Украины отбили позиции возле Липцов в Харьковской области и контратаковали. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 3 июля.
По словам украинского заместителя командира батальона беспилотников, Силы обороны отбили позиции у Глубокого, что к северу от Липцев, в течение последних семи дней, в районе населенного пункта продолжаются бои.
Российские военные утверждали, что украинские бойцы продолжают контратаковать под Глубоким. Тогда как украинский военный сообщил, что ВС РФ постоянно штурмуют и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, в результате это способствует высокой интенсивности боев в этом районе.
По сообщению нескольких российских источников, ВСУ разворачивают подкрепления ближе к линии фронта на севере Харьковщины, пытаясь отвоевать территорию, которую оккупировал враг.
Аналитики отметили, что бои также продолжались возле Липцов, Зеленого и Нескучного.
Россияне продвинулись в Волчанске. Согласно геолокационным кадрам от 18 июня, ВС РФ немного продвинулись на территорию Агрегатного завода. Один из российских военкоров заявил, что линия фронта в Волчанске якобы нечеткая, ведь украинские и российские войска могут удерживать позиции «на расстоянии нескольких метров».
В ISW считают, что враг может проводить частичную передислокацию войск с Херсонского и Донецкого направлений на Харьковское.