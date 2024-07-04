Израиль ликвидировал одного из верховных командиров «Хезболлы» 4.07.2024, 8:06

Ое отвечал за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Армия Израиля в среду, 3 июля, нанесла удар по южным районам Ливана и ликвидировала одного из верховных командиров исламской террористической группировки «Хезболла».

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что возле города Тир на юге Ливана израильские военные ликвидировали Мохаммеда Насера. Его считают командиром подразделения, ответственного за обстрел Израиля из юго-западной части Ливана.

Источники в Ливане сообщили, что Насер отвечал за часть операций «Хезболлы» на границе. Один из источников сообщил, что также погиб другой боец группировки и гражданское лицо.

Насер был того же ранга и значения, что и Талеб Абдалла, - верховный командир, которого убили в результате израильского удара в июне.

В заявлении израильских военных отмечается, что Насер и Абдалла «были двумя самыми известными террористами «Хезболлы» на юге Ливана».

Высокопоставленный политик «Хезболлы» Хасан Фадлалла отметил, что Насер знал, что он был мишенью, но не покидал поле боя в течение девяти месяцев. По его словам, «Хезболла» нанесет «карательный ответ» Израилю за «его преступление, чтобы этот враг понял, что рука сопротивления длинная».

Обстрел мести

Ликвидация командира «Хезболлы» не могла остаться без ответа. Израильский 12-й канал сообщил, что с территории Ливана по северному Израилю были выпущены десятки ракет. Сообщений о жертвах не поступало. Минобороны Израиля сообщило, что в нескольких районах на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские военные не назвали число выпущенных ракет, но сообщили, что большинство из них упали на открытой местности, некоторые были перехвачены, а несколько ракет упали в районе Кирьят-Шмоны.

По данным источника, никто не пострадал, но пожарные работают над тушением ряда пожаров, которые возникли в результате ракетного обстрела.

После залпов израильские истребители нанесли удар по пусковым установкам «Хезболлы», которые использовались для обстрела.

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